- Itt az újabb mélypont, 405 forint felett az euró

2024-10-29 14:01:00 CET

Kedden új 22 hónapos mélypontra esett a forint, jelenleg 405,32 körül jár a jegyzés az euróval szemben.

A Portolio élő hírfolyama szerint az euró/dollár is lefelé vette az irányt, 1,078-nál jár a kurzus.

Hétfőn valamivel több mint 10 fillérre volt a forint a 405-ös szinttől az euróval szemben. A jegyzés október elején vitte át a 400-at, azóta tovább gyengült a magyar fizetőeszköz.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője korábban lapunknak elmondta, az elemzők már régóta számítottak arra, hogy az árfolyam eltolódik a gyengébb forint irányába, de nem lehetett előre megmondani, hogy milyen piaci, gazdasági vagy geopolitikai esemény lesz ennek kiváltója. Ő arra számított, hogy idén az euró-forint 390-400 forintos sávban mozog, és majd csak 2025-ben tolódik el 400-410 forint felé. Bizonytalan, hogy a forint visszatérhet-e tartósan a 400-as szint alá, különösen, hogy a gyengülést kiváltó okok most nem a magyar gazdaságban keresendők. A közel-keleti eseményekre a dollár tankönyvi módon erősödéssel reagált, míg a feltörekvő piaci devizák, így a forint is, gyengüléssel – hangsúlyozta az elemző. Arra számít, hogy az elkövetkező időszakban tovább erősödik a kockázatkerülés. Az év utolsó időszakában a kockázatok „kiárazódásával” az euróárfolyam esetleg visszatérhet 400 forint alá, de ehhez az is kell, hogy a jegybank a következő ülésein ne csökkentse kamatait.