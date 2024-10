- Újabb bűncselekmény gyanúja miatt vizsgálódnak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

egyház;pedofília;gyanú;Bábel Balázs;Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye;

2024-10-29 14:55:00 CET

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez 2024. október 24-én bejelentés érkezett büntetendő cselekmény elkövetésének gyanújáról - közölte a szervezet egy, a Magyar Kuríron megjelent tájékoztatásában.

Mint írják, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek előzetes vizsgálatot rendelt el, melynek idejére az érintett klerikust papi szolgálata alól felfüggesztette. A vizsgálat eredményéről a későbbiekben adunk tájékoztatást - zárul a meglehetősen szűkszavú közlemény, amelyből még a bűncselekmény jellege sem derült ki.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye irodavezetője a Telex kérdésére megerősítette, hogy kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekményről érkezett szóbeli bejelentés. Huszár Nándor hozzátette, az ügyben két meghallgatást tartottak, rendőrségi feljelentést azonban csak akkor kívánnak tenni, ha a bűncselekményt valóban elkövették. Azon felvetésre nem kívánt reagálni, hogy valóban pedofília gyanúja miatt érkezett bejelentés.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Hatházi Róbert és R. Gábor botránya is megrázta az elmúlt hetekben a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét. Mindemellett ott volt még Bese Gergő NER-pap szexbotránya is - bár utóbbi élesen elkülönítendő a többi esettől, hiszen az ő esetében nem merült fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja.