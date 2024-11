Rémhír a kalocsai érsek letartóztatása

Futótűzként terjed a hír az alföldi városban, hogy a hét végén őrizetbe vették Bábel Balázst, Kalocsa-kecskeméti érseket. A hírek 2,5 milliárd forintos pénzügyi visszaélésről szóltak, továbbá, hogy az ügyben a Vatikán is vizsgálódik. Sokan egyenesen arról beszéltek: olasz rendőrök is érkeztek a városba. A pletykák a megyei főkapitányságot is elérték, de - mint kérdésünkre kiderült - a rendőrség nem tud sem kényszerintézkedésről, sem esetleges büntetőeljárásról.