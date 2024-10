- Újfent Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó Péter, ezúttal Minszkben

Oroszország;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;Minszk;

2024-10-31 13:03:00 CET

Újfent az orosz külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó Péter - most éppen a háborús csendestárs Belarusz fővárosában, Minszkben.

A Magyar Távirati iroda (MTI) beszámolója szerint a külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy agyarország energiaellátásának biztonsága és versenyképessége továbbra is garantált az Oroszországgal folytatott észszerű együttműködésnek köszönhetően. A találkozón áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, különös tekintettel a nemrég megrendezett sikeres gazdasági vegyes bizottsági ülésre, ahol a felek megerősítették szándékukat az együttműködés további fejlesztésére a szankciók által nem érintett területeken. Hangsúlyosan szerepeltek a napirenden az energetikai együttműködés kérdései is. Ennek kapcsán Szijjártó Péter nyomatékosította, hazánk ellátásbiztonsága és versenyképessége továbbra is garantált az Oroszországgal folytatott észszerű együttműködésnek köszönhetően.

Kifejtette, hogy a Török Áramlat vezetéken keresztül Magyarországra érkező földgáz mennyisége mára meghaladja a napi húszmillió köbmétert, így ezen az útvonalon idén már 6,2 milliárd köbméter érkezett az országba, ami rekordot jelent. Hasonlóképpen, a kőolajszállítás terén is a Barátság vezeték lesz a jövőben is az első számú útvonal, az Adria vezetéken elvégzett tesztek ugyanis világossá tették azt, hogy kapacitásbeli hiányosságok állnak fenn. Mint mondta, idén eddig a Barátság vezetéken 3,9 millió tonna kőolaj érkezett, s a szállítások folyamatosak.

Szijjártó Péter ezután kitért arra is, hogy jól halad a paksi atomerőmű bővítése is, a leendő ötös reaktor nukleáris szigete alatti talajelőkészítési munkálatok befejeződtek, a leendő hatos reaktor esetén pedig még az év vége előtt lezárul ez a folyamat.

Ez lehetővé teszi azt, hogy rövidesen sor kerüljön az első betonra. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve ez már a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is egy építés alatt álló nukleáris erőműnek fog minősülni Gyakorlatilag már folyamatosan ezer fölött van a helyszínen dolgozó munkások száma. A beruházás jelentősen felgyorsult, és lehetőséget biztosít majd arra, hogy a következő évtized elején új nukleáris reaktorok működésbe lépjenek - magyarázta.

Végül kiemelte, hogy ezáltal jelentősen megnő majd a nukleáris energia részesedése a villamosenergia-ellátásban, így garantálható lesz az ellátás biztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megtartása.

„Alapvetően ezek a kérdések képezték a megbeszélés tárgyát, sok más nemzetközi politikai aspektus mellett természetesen” - összegzett Szijjártó Péter, ám az állami hírügynökség beszámolója arra nem tér ki, hogy mi volt ez a sok más politikai aspektus.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a minszki eurázsiai bizonság-politikai konferencián vesz részt.