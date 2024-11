- Európa Kamala Harrist akarja, de sokan erőszakra számítanak, ha tényleg legyőzi Donald Trumpot

Európai Unió;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Kamala Harris;

2024-11-04 16:06:00 CET

Európában egyértelműen Kamala Harris amerikai alelnök, demokrata párti elnökjelölt győzelmét szeretnék a polgárok. Ez derül ki a YouGov ügynökség közvélemény-kutatásából. Ami különösen meglepő, hogy az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban, Németországban, Spanyolországban, Svédországban és Dániában végzett felmérés szerint egyes államokban még a szélsőjobboldali szavazók többsége is jobban örülne Kamala Harris diadalának.

A vizsgált államok közül az egyetlen kivétel Olaszország volt, ahol Harris és Trump győzelmét is egyaránt 46-46 százalék szeretné. Ez csak részben váratlan. A nyugati-európai országok közül az olaszok az egyik legkritikusabbak Ukrajna támogatásával szemben. Másrészt Matteo Salvini, a jobboldali populista Liga elnöke, olasz infrastrukturális miniszter leplezetlenül támogatta Trumpot, s bár pártjának támogatottsága csak kilenc százalék körül van, a szélsőjobboldalon sokan osztják a véleményét, miszerint a republikánus elnökjelölt győzelme jót tenne a világnak.

A legnagyobb támogatottsága Harrisnek Dániában van, ahol 81 százalék szeretné, ha ő lenne Joe Biden elnök utóda. Harris támogatottsága nem éppen meglepő módon igen magas a centrista és baloldali szavazók körében is Európában, Németországban a Zöldek, Dániában pedig a Venstre szavazói körében ez az arány eléri a 90 százalékot.

Egyes esetekben azonban Harris a szélsőjobboldali szavazók kedvenc jelöltje. Bár Németországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Olaszországban a szélsőjobb Trumpot választotta, a nacionalista-populista Svéd Demokraták párt támogatói azt mondták, hogy Harrist részesítik előnyben. Ami azonban ennél is váratlanabb: Franciaországban Marine Le Pen szélsőjobboldali vezető Nemzeti Tömörülés (RN) pártjának szavazói 46 százalékkal 31 ellenében azt mondták, hogy Harrist szeretnék Trump helyett győztesnek.

A szélsőjobboldaliak közül a németországi Alternatíva Németországért (AfD) és a spanyolországi Vox szavazói támogatják leginkább Trump győzelmét, 50, illetve 54 százalékuk közölte, hogy az ő diadalának örülnének jobban.

Bár a nyugat- és a dél-európai szavazók többsége Harris győzelmét szeretné, általánosságban elmondható, hogy kevéssé biztosak az esélyeiben. A többség ugyan azt mondta, hogy Harris legyőzi Trumpot a kedden esedékes amerikai elnökválasztáson, de az egyes országokban ezzel kapcsolatban eltérő adatok születtek. Olaszországban például 43 százalék vélekedett így, Németországban ezzel szemben 61 százalék, tehát majdnem kétharmados többség számít Harris győzelmére.

A nyugat-európaiak erőszakra számítanak az Egyesült Államokban, ha Harris legyőzi Trumpot. Dániában ezek a félelmek széles körben elterjedtek, a megkérdezettek 73 százaléka szerint „biztosan” vagy „valószínűleg” lesz erőszak, ha Trumpot nem választják meg amerikai elnöknek. A többi megkérdezett országban 62-67 százalék gondolja ugyanezt, kivéve Olaszországot - ahol csak 47 százalék tartja nagyon valószínűnek ezt az eshetőséget. Ez azonban így is meghaladja azoknak az olaszoknak az arányát (32 százalék), akik szerint az erőszak valószínűtlen.

A félelmek nem alaptalanok, amint azt a 2021. januári, a washingtoni Capitolium elleni támadás is mutatja, amely mögött egyértelműen maga Trump állt. Két hónappal korábban vesztette el az elnökválasztást Bidennel szemben, akit napokkal később iktattak be amerikai elnöknek.

Trump, aki ebben a választási ciklusban folyamatosan arról beszélt, hogy 2020-ban választási csalás történt, azóta a közösségi médiát használta arra, hogy azt hirdesse: a Capitolium megostromlói lázadó hazafiak voltak és politikai foglyok lettek.

Ázsiában szintén inkább Kamala Harris győzelméért szorítanak, bár kisebb arányban, mint Európában. A Diplomat külpolitikai magazin portálja által készített nem reprezentatív online szavazás szerint a megkérdezettek 60 százaléka meggyőződését fejezte ki, hogy Harris jobb választás lenne Ázsia számára, a válaszadók 37 százaléka viszont Trumpot támogatta. Arra a kérdésre, hogy a megkérdezettek kormányai hogyan vélekednének a kérdésről, a válaszadók 41 százaléka jelölte meg Harrist, és csak 15 százalék volt meggyőződve arról, hogy országuk szívesebben látná Trumpot a Fehér Házban. A megkérdezettek 37 százaléka úgy véli, hogy kormányaik valójában nem szimpatizálnak egyik jelöltvel sem, vagy nem látnak egyértelmű előnyt országuk számára sem az egyikben, sem a másikban.

Harris humorista lett, Trump obszcén volt

A november 5-i elnökválasztás utolsó napjaiban az elnökjelöltek már kevés újdonságot tudtak mondani a választóiknak, nem úgy a közvélemény-kutatók. Nukleáris erővel robbant a hír szombat este, hogy a mértékadó Selzer & Co. által megrendelt Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll szerint Harris 47-44 százalékos arányban vezet a végtelen kukoricaföldjeiről ismert Iowában. A semmiből felbukkant szám teljesen elbizonytalanította a közvélemény-kutatókat, hiszen az államban biztos Trump győzelemre számítottak, utoljára tizenkét éve Barack Obama tudott itt győzelmet aratni. Ha az itt megszerezhető 6 elektori mandátum Harrishez vándorolna, az alapjaiban rajzolná át a demokrata jelölt győzelmi „útvonalait” az elektori térképen.

Harris szombat este a Saturday Night Live vendége volt, ahol Maya Rudolph komikus és az alelnök egymás hasonmásaként szerepelt. Eljátszották, Rudolph a sminkszobában ülve próbál bátorságot meríteni a választás napjához, amíg egyszer csak a valódi Harris néz rá vissza a tükörből.

Idén az 50. évadát ünneplő SNL a legnagyobb presztízsű televíziós kabaré az Egyesült Államokban, ahol olyan színészek kezdték a pályájukat, mint Eddie Murphy vagy Jim Carrey.

Trump szombaton a virginiai Salembe látogatott, amely idén nem tartozik a hagyományos választási csataterek közé, ám Trump szerint nyerhető államról van szó. Az eseményen színpadra szólította a Roanoke College női úszócsapatának tagjait, akik tavaly nyilvánosan tiltakoztak, amikor egy biológiai értelemben férfi diáktársuk csatlakozni kívánt a csapatukhoz. A lányok által viselt „Keep the hot dogs” out of women’s sports” („Tartsuk távol a szafaládékat a női sportoktól”) feliratú pólókkal a Biden-adminisztráció transzjogi támogató politikája ellen tiltakoztak és Trumpot a nők védelmezőjeként méltatták. A lovagi erények szőke hercege egy nappal korábban egy Milwaukeeban tartott rendezvényen imitált fellációt egy mikrofonnal, miután nem először akadozott a hangosítás a beszédei közben. A Trump politikai gyűlésein nem ritkák a rasszista vagy altesti poénok, így ez az epizód már kevéssé befolyásolhatja a választókat, akik közül vasárnapig már több 70 millió leadták a voksukat személyesen vagy levélszavazat formájában.