- „Nem titok, volt a pártban egy-két megbízható ellenségem” - Könyvet írt Tarlós István

könyv;Tarlós István;főpolgármester;

2024-11-04 08:31:00 CET

Könyben írja meg visszaemlékezéseit főpolgármesteri időszakáról Tarlós István - írja a Blikk.

A lap szerint a „Budapest főpolgármestere voltam” című kötet nem politikai elemzés, mivel többek közt szól arról is, milyen kapcsolat fűzte a Fideszhez. A 230 oldalas kötetben a városvezetés kulisszatitkaiba is bepillantást kaphatnak az érdeklődők. „Szögezzük le: az, hogy én támogattam és ma is támogatom a kormányt, nem azt jelenti, hogy nem voltak komoly vitáim egyes fideszes politikusokkal. Nem titok, volt a pártban egy-két megbízható ellenségem” - fogalmazott a lap érdeklődésére Tarlós István, aki hozzátette, soha nem vonzotta az, hogy miniszter vagy miniszterelnök legyen: ellenben a főpolgármesteri munka annál inkább. „Így elképzelheti, hogy az alkalmankénti csaták és nehézségek ellenére milyen nagy örömmel tekintek vissza a 2010-2019 közötti időszakra. Nagy vágyam teljesült, hogy Budapestet vezethettem” - fogalmazott a korábbi főpolgármester.

Ami pedig a „megbízható ellenségeket” illeti: alighanem köztük van az a Lázár János, akivel Tarlós István korábban számos alkalommal konfliktusba került, előfordult, hogy üzengetéseiktől visszhangzott a nyilvánosság. Leginkább a fővárosi fejlesztések és a kormányzati támogatások elosztása miatt ütköztek. Az akkoriban a Miniszterelnökséget vezető miniszter például egy interjúban azt állította, a Tarlós István idején megvalósult budapesti fejlesztések elsősorban az Orbán-kormány, nem pedig a főpolgármester érdeme. Tarlós István erre úgy reagált, hogy Lázár János mindig is hajlamos volt vagdalkozni, és soha nem szerette igazán Budapestet​