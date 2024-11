- Karácsony Gergely: Szüntessük meg az összes egyszemélyes fővárosi cégnél az igazgatóságokat

Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;igazgatóság;fővárosi cégek;megszüntetés;jogkörök;

2024-11-04 18:14:00 CET

Korábban azt javasoltam, hogy jelentősen csökkentsük az igazgatóságok számát és létszámát, de úgy látom, hogy még nagyobbat kell lépni: szüntessük meg az összes egyszemélyes fővárosi cégnél az igazgatóságokat, a testületek eddigi jogköreit pedig gyakorolja maga a Fővárosi Közgyűlés – tette közzé Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester megjegyezte, a hétfői frakcióvezetői egyeztetésre a Fidesz maga helyett „egy szokásos színvonalú közleményt küldött”, de a többiek konstruktívan elfogadták a kétségkívül formabontó, de a város érdekét szolgáló javaslatát.

– Még olcsóbb és még transzparensebb működés következik. Spórolunk ezzel évente mintegy 250 millió forintot a városnak, és teljesítjük a Fővárosi Közgyűlés új frakcióinak igényét a nagyobb beleszólásra és rálátásra - meg persze a komolyabb felelősségvállalásra is, ami ezzel együtt jár. Lehet, hogy a legutóbbi, mintegy 10 órás közgyűlés volt a ciklus legrövidebb ülése, de hát, ha el is szoktunk tőle, ilyen a demokrácia – állapította meg Budapest vezetője, közben emlékeztette a közgyűlési politikai erőket: miközben sorjáznak az ötletek, folyik a politikai helyezkedés, hogy ki, milyen beleszólást és jogkört akar magának, aközben több jelenlegi igazgatóság megbízatása szűnik meg novemberben, ami veszélyezteti fontos budapesti cégek jogszerű működését.

Karácsony Gergely kitért a cégek felügyelőbizottságaira is. Szerinte az az egyetlen igazságos megoldás, ha „a választók bizalmának mértékét tükröző mandátumok arányában jelöljenek a frakciók tagokat ezekbe az ellenőrző testületekbe”. – Mindenki a legjobb meggyőződése szerint. Az engem támogató pártok az általam meghirdetett, nyilvános és teljesen transzparens, szakmai követelményekre épülő pályázaton induló jelöltek közül fognak személyi javaslatokat tenni. Ha valamelyik frakció saját pályázatot akar hirdetni, vagy netalán delegálni akar, a lelke rajta. Természetesen a Fidesznek is fenntartjuk a beszállás lehetőségét, mert a fővárosban az ellenzéknek is járnak jogok

Bár a Fővárosi Közgyűlésben koránt sem egyértelmű, hogy éppen melyik alakulat nevezhető kormányzónak és melyik ellenzéknek, a Fidesz a maga helyett küldött közleményben nem kételkedett, azt írták: „Nem veszünk részt a liberális szivárványkoalíció pozíció- és helyosztó műsorában.” A Karácsony által összehívott egyeztetésről azt írták, hogy szerintük az sem a budapestiek hétköznapi ügyeiről, gondjairól, hanem a főváros nagyvállalatainak vezetői székeiről szól, pedig fél évük volt, hogy élve többségükkel, megoldják ezt a kérdést.