- Szájer József után Bese Gergő is visszatér

„Többen kérdéseket tesznek fel a jövőmmel kapcsolatban. Én hiszek az Isteni irgalmasságban, vallom a bűnbocsánat és megbocsátás kegyelmét, ezért nem fogadom el, hogy az elmúlt 11 éves papi szolgálatom így érjen véget! A hívek visszajelzései alapján jó lelkipásztor voltam! Szeretném egyszer folytatni is ezt a küldetésemet, még ha azoknak nem is tetszik, akik nem ismernek, egyházellenesek, elutasítják az Istent és fröcsögnek, magukat Mindentudónak/Mindenhatónak beállítva”- írta a szexbotrányába bukó Bese Gergő a Facebook-oldalán.

Mint korábban megírtuk, több főpásztor is elutasította Bese Gergőt, amikor papi szolgálatra jelentkezett. A NER egyik kedvenc papját, a Fidesz politikája mellett nyíltan agitáló Bese Gergőt azután függesztette fel a katolikus egyház, hogy kiderült: melegorgiákra járt, és felvételt és készíthetett róla.

Bese Gergő erős politikai beágyazottsággal rendelkezett: évekig rajta volt a KDNP-s Nacsa Lőrinc fizetési listáján, korábban pedig még a Karmelitát és kormánypropaganda fontos bástyájának számító Megafon épületét is vele szenteltették fel, de fellépett az "LMBTQ-propaganda" ellen is.

Most Bese arról számolt be, hogy az elmúlt időben többször is járt külföldön. A távlati terveiről azt írta, hogy volt lehetősége négy püspököt megkeresni Ausztriában, akiknek a szakmai önéletrajzát átadva jelezte: ha szükségük lenne a szolgálatára, rendelkezésre áll. Azonban arra is kitért, hogy felfüggesztése nemcsak Magyarországra vonatkozik, hanem az egész világra, ezért nem fordulhat elő, hogy valaki misézni lássa.

Szájer József szintén kedden adott hírt visszatéréséről: