- Medián: a Tisza Párt minden viszonyításban megelőzte a Fideszt

2024-11-05 19:48:00 CET

A teljes népességben a Fidesz 32, a Tisza 34 százalékon áll, de a választani tudó biztos szavazók között még ennél is nagyobb a különbség: a kormánypártok 39, Magyar Péter pártja pedig 46 százalékot szerezne egy most vasárnapi választáson - derül ki a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásából, ami a HVG360-on jelent meg.

Ez eddig példátlan, 7 százalékos előnyt jelentene a Tiszának: a felmérés szerint listán több szavazatot szerezne, mint a kormánypártok és a Mi Hazánk együttvéve. A közvélemény-kutatás szerint Toroczkai László pártja 6 százalékon áll, de rajtuk kívül más nem jutna be a parlamentbe, a Kutyapárt és a DK is 3 százalék körül mozog.

A Medián felmérésben azt is megnézték, hogy mennyire van kormányváltó hangulat az országban. Az derült ki, hogy míg júniusban 49 százalék volt a kormányváltást akarok aránya, addig október-novemberre ez már 58 százalékra nőtt. Mindössze a magyarok alig több, mint harmada (35 százaék) szeretné, hogy maradjon az Orbán-kormány. A felmérést október 28.- november 4. között készítették ezerfős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével.

A szeptemberi 27-i felméréssel szemben most a megkérdezettek 33 százaléka mondta, hogy nagyon érdekli a politika, és 21-ről 16 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik (négyfokú skálán) az egyáltalán nem érdeklődők közé sorolták magukat. Így az sem meglepő, hogy az október 23-ai két nagy szónoklatot nagyjából a közönség fele ismerte, és nekik Magyar Péteré valamivel jobban tetszett, mint Orbán Viktoré - írja a lap.

Az utóbbi hónapokban több közvélemény-kutatás látott napvilágot, de ezek egyikre sem mért ekkora előnyt a Tiszának.