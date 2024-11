- Rezsibox-ügy: Megszüntette a versenyfelügyeleti eljárást a GVH

MSZP;GVH;MVM;gázszámla;Gazdasági Versenyhivatal;Tóth Bertalan;áramszámla;rezsibox;

2024-11-06 18:45:00 CET

A GVH az MVM Next számlázási gyakorlatának alapos vizsgálata alapján is arra jutott, hogy az eljárás folytatása indokolatlan – közölte szerda délután a versenyhatóság.

Mint emlékezetes, Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető tavaly augusztusban hívta fel a figyelmet az MVM amúgy már akkor bevett gyakorlatára, miszerint a gázszámla narancssárga „rezsibokszában” feltüntetett „megtakarítást” változatlanul a 2022. augusztusi, piaci csúcsárakhoz viszonyítva mutatják ki. Pedig a piaci árak már 2023. elején töredékükre estek, így azok most például a 2022. augusztusi szint hetedére rúgnak. Bár az átlagfogyasztás alatti, rezsicsökkentett díjak még mindig nem érik el a piaci árakat,

a rezsiszámlák Orbán-kormányt dicsőítő szegletében a napi árakhoz képest nyilván jóval kisebb megtakarítás jönne ki.

A vita azokat a kellemetlen kérdéseket is érintette, hogy az MVM ténylegesen vajon mennyiért jut a lakossági áramhoz és gázhoz. A GVH az ellenzéki politikus első bejelentését azzal dobta vissza, hogy előzetes felméréseik nem alapoznak meg részletes, úgynevezett versenyfelügyeleti eljárást. Tóth Bertalan perre vitte az ügyet, aminek során a bíróság érdemi, versenyfelügyeleti vizsgálat lefolytatására kötelezte a GVH-t. Időközben a politikus, hasonló okok miatt, az MVM áramszámlájának vizsgálatát is kérte. Bár a hatóság idén júliusban el is indította az igényelt versenyfelügyeleti eljárást, mostani közlésük szerint ennek során arra jutottak, hogy mégsem állnak fenn a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatásának feltételei.

Mivel az MVM Next Zrt. számlázása nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak, a GVH megszüntette az úgynevezett „rezsiboksz”-ügyben, július elején indított versenyfelügyeleti eljárást

– indokolta a döntést mai közleményében a GVH. A nemzeti versenyhatóság egy évvel ezelőtt hangsúlyozta, hogy az ügyben nem állnak fenn a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei - írják. Bár a GVH, a bíróság döntése alapján, újra megvizsgálta a rezsibokszot érintő tájékoztatási körülményeket, az eljárást okafogyottnak nyilvánította.

Emlékeztetnek: a hatóság 2023 őszén kapott az MVM Next „egyetemes” (vagyis lakossági) földgázszámlázási gyakorlatát érintő bejelentést. A vizsgálat során arra jutottak, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei nem álltak fenn. A bejelentő, élve jogával, azt kérte a Fővárosi Törvényszéktől, hogy a GVH-döntést hatályon kívül helyezve kötelezze a hatóságot versenyfelügyeleti eljárás megindításra. A bíróság a kérelemnek helyt adott.

Az ítéletében foglaltak, illetve az áramszolgáltatás kapcsán érkezett újabb bejelentés értékelése során, a GVH azt vizsgálta, hogy, 2022 augusztusától kezdődően, az MVM „egyetemes” gáz- és áramszámláinak úgynevezett rezsibokszába írt megtakarítás nem tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat-e. Ennek során megállapították, hogy a rezsiboksz tartalmát jogszabály írja elő, amiről az MVM nem dönthet önállóan – foglalható össze a GVH ennél jóval bonyolultabb érvelése. Szerintük a tájékoztatás „elsősorban” a rezsicsökkentésről „szól”, és csak közvetve kapcsolódik a lakossági áram és gáz eladásához. Ráadásul a rezsicsökkentett ár nem az MVM, hanem a kormány döntése.

Mivel tehát az MVM a lakossági díjról nem piaci alapon döntött, a rezsiboksz nem vizsgálható a vonatkozó szabály alapján, sőt az ügyben a GVH sem jogosult eljárni, így az eljárás „okafogyottá vált”, amit ennek folytán megszüntettek.

Mivel a GVH döntése megalapozatlan, a végzés ellen természetesen fellebbez – közölte megkeresésünkre Tóth Bertalan. Az MSZP-s politikus elképesztőnek nevezte, hogy Magyarországon megtörténhet: egy állami cég, a rá vonatkozó jogszabályokat megsértve, havi 7,8 millió, félrevezető áram- és gázszámlát küld ki. Elképesztő, hogy egy állami céget használnak pártpropagandára - fogalmazott. Szégyen, hogy a piaci verseny felett őrködni hivatott, a kormánytól elvileg független GVH folyamatosan a kormányzati propagandát szolgálja, és nem a fogyasztókat védi a tisztességtelen kereskedelmi magatartástól – vélekedett az ellenzéki honatya.