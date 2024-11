- Piotr Serafin: Tagállamokra szabott reformokhoz lehetne kötni az összes uniós pénz kifizetését

Európai Parlament;Európai Bizottság;költségvetés;uniós biztosok;Piotr Serafin;

2024-11-07 20:35:00 CET

Tagállamokra szabott reformokhoz lehetne kötni az összes uniós pénz kifizetését Piotr Serafin, költségvetésért felelős uniós biztosjelölt szerint. Csütörtökön hallgatta meg az Európai Parlament négy szakbizottsága a lengyel biztosjelöltet, aki sokkal rugalmasabb, ugyanakkor konkrétabb feltételekhez kötött költségvetést ígér.

Az újonnan fölálló Európai Bizottságban a következő öt évben a költségvetésért, a bizottsági közigazgatásért és csalás elleni fellépésért felelős biztos három órán keresztül válaszolt az EP-képviselők kérdéseire a terveivel kapcsolatban. Serafin mostanáig Lengyelország EU-hoz delegált nagykövete volt, korábban több pozíciót töltött be Varsóban és Brüsszelben is, köztük államtitkárként és Donald Tusk jelenlegi lengyel miniszterelnök jobbkezeként is szolgált.

Magyar szempontból különösen fontos,

hogy a jelölt tervei szerint a jövőben sokkal jobban összekötnék a jogállamisági kritériumokkal az EU-s költségvetéshez való hozzáférést.

Jelenleg az úgynevezett feltételességi mechanizmus keretében három EU-s program 55 százalékát tartja vissza a Bizottság, összesen 6,3 milliárd euró értékben. A tervek szerint tehát akár az agrár- és egyéb kifizetések esetében is vizsgálnák a jogállam helyzetét a tagállamokban. A jelölt hangsúlyozta, az eljárásra azért van szükség, mert az uniós pénzek elköltése nem a magyar társadalom és az uniós adófizetők érdekei szerint történt és visszautasította a vádat, hogy politikailag motivált eljárásról lenne szó.

A legrosszabb, amit tehetünk - hangsúlyozta-, ha a Bizottság túllépne a törvény adta kereteken, és nem tartaná be a szabályokat és konkrét lépéseket, amiket vállalt.

Nem az a cél szerinte, hogy a kedvezményezetteket, vagyis az állampolgárokat büntessék, ha a kormányuk nem tartja be a szabályokat.

Az új biztos legfontosabb feladata a 2027 utáni hétéves költségvetés összeállítása lesz, ugyan konkrét összegekről nem tudott nyilatkozni - ez a tagállamok és az EP megállapodásától függ -, de szerinte le lehet vonni számos tanulságot az elmúlt évekből. A jelenlegi rendszerben túl sok EU-s program létezik egyszerre, szívesebben látna olyan költségvetést, amelyben kevesebb, de a célokhoz és szakpolitikákhoz szorosabban hozzárendelt program működne. Javasolta, hogy nagyobb teret kapjanak az évente kijelölt, időközben fölmerülő prioritások is. Különösen a kohéziós politika esetében szeretne a mostaninál nagyobb szerepet adni a regionális szintnek, hiszen helyben tudják az emberek legjobban eldönteni milyen fejlesztésre van szükség.

Az EU-s pénzekhez való hozzáférésnek nem egy bürokratikus rémálomnak kellene lennie

- tette hozzá.

A 2028-ban kezdődő költségvetésben reményei szerint konkrét céldátumokhoz és lépésekhez lehetne kötni a kifizetéseket, közé tartozhatnának az elmúlt években publikált éves jogállamiság jelentések ajánlásai is. A tagállami reformokhoz és konkrét lépésekhez kötött kifizetések már a Covid válságra válaszul létrehozott csomagra is jellemzőek voltak, amelyből hazánk még nem kapta meg a Magyarországnak célzott forrásokat - több, mint tíz milliárd eurót-, pontosan azért, mert nem tette meg a feltételül szabott lépéseket.

Piotr Serafin többször hangsúlyozta, az EU-s költségvetés - amely a teljes uniós GDP mintegy egy százaléka -, nem tud minden kihívásra választ adni, ugyanakkor vannak területek, ahol sokkal hatékonyabb lenne több uniós szintű költés. Ahhoz, hogy például a versenyképesség vagy a védelem területén aktívabb legyen az unió, vagy a tagállamok hozzájárulását kellene növelni vagy az évek óta tervezett új, uniós szintű adókat lehetne létrehozni.