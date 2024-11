- „Nem kérünk több gyárat” – A betelepülni készülő dél-koreai üzem ellen tiltakoztak a helyiek Maglódon

tiltakozás;tüntetés;Maglód;

2024-11-10 08:48:00 CET

Tüntetést tartottak szombat délután Maglódon helyi civilek, miután tudomásukra jutott, hogy egy alumínium alkatrészeket gyártó dél-koreai üzem épülhet a település határában – írja a Magyar Hang.

A lap szerint az egyik helyi ázsiai boltnál tartott demonstráción a rendezvény kezdetére mintegy százan gyűltek össze. „Nem kérünk több gyárat” – skandálták a tiltakozók. Egy helybéli a Magyar Hangnak azt mondta,

jövőre elveszik az iparűzési adótöbbletet, tehát az új üzem révén nem jut többletbevételhez Maglód.

A lakók úgy vélik, ez már lefutott ügy, egy férfi szerint azért mentek el a demonstrációra, hogy „azért hallassák a hangjukat”.

A tüntetés előtt annak egyik szervezője, Szalma Trompler Ildikó a lapnak arról beszélt:

„bár már a napokban Kérges László polgármester úr, valamint Herendi Tamás alpolgármester úr invitálására pár órás beszélgetés, egyeztetés zajlott közöttünk, kielégítő válaszokat nem kaptunk, kíváncsian várjuk, mi lesz az eredménye a demonstrációnak, és a fórumon elhangzottak mily mértékben elégítik ki a lakosság felbőszült kedélyállapotát.”

Október végén az RTL Híradó riportja nyomán lapunk is beszámolt arról: a lakók onnan tudták meg, hogy elkezdődtek egy dél-koreai alumíniumgyártó üzem munkálatai Maglódon, hogy egy hét alatt kivágtak egy erdősávot a településen. Papp Ildikó független önkormányzati képviselő szerint szálláshelyeket is fognak létesíteni, 300 főre.

A helyi lakók már korábban is tüntettek a tervezett beruházás miatt: többen azt sérelmezik, hogy az önkormányzat nem tájékoztatta őket, mások arra hívták fel a figyelmet, hogy körbeveszik a várost ipari parkokkal és élhetetlen lesz. Az ipari park mellett az M0-ás autóút nagykátai bekötését is tervezik, ami további forgalomnövekedést eredményezhet a 31-es főúton. Ezzel kapcsolatban az Építési és Közlekedési Minisztérium úgy nyilatkozott, hogy a forgalomnövekedés okozta nehézségeket egy alagút építésével előzik majd meg. Kérges László polgármester szerint a terület eladásáról még 2004-ben döntött a várost 22 évig vezető elődje, a beruházással kapcsolatban pedig még most is minden üzleti titok.

Hétfő este a maglódi önkormányzat lakossági fórumot tart a gyárépítésről.