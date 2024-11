- Alföldi Róbert reagált Magyar Péter róla szóló kijelentéseire

Alföldi Róbert;nyilvánosság;közlemény;lejárató kampány;Magyar Péter;

2024-11-11 05:45:00 CET

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap tartott egy messzire visszhangzó sajtótájékoztatót arról, hogy őt és környezetét lehallgatják, az Orbán-kormány propagandagépezete pedig lejárató kampányt akar indítani elleni egy Objectiv nevű, jelenleg még karbantartás alatt álló honlapon. Ennek a bejelentésnek a mellékszálaként ejtette el, hogy ugyanezt a honlapot akarja használni az Orbán-kormány propagandagépezete arra is, hogy azokat a vádakat terjessze, amelyek Lakatos Márk stylist, Varnus Xavér orgonaművész, illetve Alföldi Róbert színész-rendező által állítólag elkövetett szexuális visszaélésekről szólnak.

Amíg Lakatos Márkot, illetve Varnus Xavért korábban már gyanúba hozták, Alföldi Róbert nevét először Magyar Péter említette ilyen összefüggésben. A Tisza Párt elnöke kapott is egy kérdést, hogy nem veszélyes-e csak úgy bedobni egy nevet, amire a politikus úgy válaszolt, nem bántani akarta Alföldi Róbertet, de eljutottak hozzá információk arról, hogy a színész-rendezőt is le akarják járatni. Ezek szerinte megrendelt titkosszolgálati anyagok, Orbán Viktor miniszterelnök személyes bosszújáról van szó influenszerek ellen. – Azért említettem meg az ő nevét, hogy amikor jön (a vád) lássák, valós információkat kapunk. Ezeket (az ügyeket) össze fogják vonni – mondta Magyar Péter, hozzáfűzve, elnézést kér Alföldi Róberttől, de szerinte ő is tudja, hogy mi fog jönni.

Alföldi Róbert minderre egy hétfő hajnali 1 órakor megjelent közleményben reagált. Kérésének megfelelően a szöveget teljes terjedelmében közöljük.

„KÖZLEMÉNY

Magyar Péter 2024. november 10-i sajtótájékoztatóján elhangzottakkal kapcsolatban

A pedofília vitán felül az egyik legaljasabb bűntett.

BÁRKI követi is azt el.

Éppen ezért bárkit ilyen cselekménnyel összefüggésbe hozni, nem egyértelműen fogalmazni, internetes kommentekre alapozva nevét félreérthető szövegkörnyezetben említeni - még ha vélt jószándékkal is - tisztességtelen és felelőtlen.

2024. november 10-én Magyar Péter a sajtótájékoztatóján a személyemmel kapcsolatban azt mondta, hogy az őt lejáratni célzó, hamarosan induló honlapon »az egész országot megdöbbentő pedofil bűncselekményeket is ide fogják keverni. Ide fogják feltölteni majd a Lakatos Márkkal kapcsolatos anyagokat, Varnus Xavérral kapcsolatos anyagokat és hogy eláruljak egy titkot, Alföldi Róberttel, a Nemzeti Színház egykori igazgatójával kapcsolatos dokumentumokat…«

A személyemről a fentiekben elhangzottak semmilyen formában nem fedik a valóságot.

Hazugságok.

A leghatározottabban visszautasítom, hogy személyemet, erkölcsi és emberi hitelemet bármilyen formáció politikai célok érdekében megkérdőjelezze, gyanúsítsa és felhasználja.

Semmilyen pedofil cselekményhez soha semmi közöm nem volt, ellenem ilyen jellegű vizsgálat soha nem folyt és nem folyik, és ok sincs ilyen indítására.

A kimondott szónak ereje és hatalma van. Különösen igaz ez, ha egy olyan ember mondja, aki éppen az ország vezetésére készül. Pillanatnyi politikai haszonszerzés céljából bárkit félreérthető mondatokkal különösen súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban említeni, kiszámíthatatlan károkat okoz az adott személynek. Főleg egy olyan politikai hatalom vezetése alatt, ami igyekszik a homoszexualitás és a pedofília közé egyenlőségjelet tenni, és ezzel megbélyegezni a társadalom egy kisebbségi csoportját.

Ugyan Magyar Péter a sajtótájékoztatója végén újságírói kérdésre reagálva elnézést kért, ha megbántott, de azt is elvárom tőle, hogy tegye világossá: az általa elmondottak nem tényeken alapulnak, és egyben kérjen bocsánatot tőlem nyilvánosan azért, mert azt állította, hogy léteznek olyan dokumentumok, amelyek engem pedofil cselekménnyel hoznak kapcsolatba.

Egyenes és közérthető mondatokban.

Ellenkező esetben kénytelen leszek a szükséges jogi lépéseket megtenni.”

Ami Varnus Xavért illeti, őt Perintfalvi Rita katolikus teológus védte meg a szexuális visszaélések vádjától.