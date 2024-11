- Magyarországon összetört a bizalom a munkavállalók és munkaadók között, sokan már azt is sértésnek veszik, ha egy napra be kell menniük dolgozni

munkaerőpiac;Magyarország;távmunka;PwC Magyarország;

2024-11-14 14:23:00 CET

Távmunka terén Magyarország nemzetközi összevetésben nem áll az élmezőnyben. Azokon a munkahelyeken, ahol ez megtehető, globális szinten a dolgozók 23 százaléka irodán kívül dolgozik, Európában ez a mutató 20 százalék, míg Magyarországon mindössze 14 százalék volt – derült ki Reguly Márta, PWC Magyarország szervezetfejlesztési és HR tanácsadás vezetőjének a Magyar Távmunka Szövetség által szervezett, Mérlegen a hibrid munkavégzés című szakmai konferencián tartott előadásából.

Az elmaradás egyik okát a nemzetközi szintektől abban látta a szakember, hogy itthon az állami szférában megkövetelik a teljes bejárást. Ezzel szemben az úgynevezett hibrid munka terén - amikor a munkavégzés helye megoszlik az otthon és a munkahely között - egészen jól állunk. Ott, ahol ez megoldható, az alkalmazottak csaknem kétharmada (65 százalék) így is látja el a feladatait, Európában ez az arány 60 százalék, míg globális szinten 58 százalék volt. A cég felméréséből az is kiderült, hogy a hibrid munkavégzés a vállalatok számára egy komoly érdemi előnyt biztosan hordoz. Vizsgálták ugyanis azt, hogy ki mennyire kötődik a vállalatához, vagyis a lojalitása erősnek mondható-e. A hibrid munkavégzésben dolgozók 76 százaléka elkötelezett volt a munkahelye iránt, ami egyébként a tejes munkaidőben bejárok adatainál (74 százalék) is magasabb, és jóval meghaladja a távmunkában lévők 63 százalékos szintjét. A területtel kapcsolatban a közelmúltban egy másik, friss kutatás is készült a PWC-nél, amely azt vizsgálta, hogy milyen szempontok alapján választanak munkahelyet az emberek. Feltűnő eredmény, hogy az alkalmazottak körében a magánélet tiszteletben tartása az egyik legfontosabb szemponttá vált a cégekkel szemben támasztott igények között – fejtette ki Reguly Márta. Ebben az összevetésben érdemi változásként emelte még ki, hogy a rugalmas munkaidő és az otthoni munkavégzés fontossága egyaránt visszaesett a korábbi évhez képest. Szerinte mindez azt jelzi, hogy az emberek kezdenek ráérezni,

nem biztos, hogy az érdeküket szolgálja, ha mindig készenlétben kell állniuk.

Távolról sem problémamentes a terület - mutatott rá ezzel összhangban előadásában Kónya László, a Deutsche Telekom IT Solutions elnök vezérigazgatója. Ma ugyanis az érzékelhető, hogy munkavégzés kapcsán összetört a bizalom a munkavállalók és munkaadók között. Ennek eredményeként számos cégnél már azt akarják, hogy újra bejárjanak a dolgozók, míg az alkalmazotti oldal egy része már azt is szinte sértésnek veszi, hogy egyetlen napra is az irodába kell mennie. A konferencia résztvevői kiemelték, hogy fontos a mérhetőség, az elvégzett munka hatékonyságának megteremtése. Erre pedig már egyre több technológia is rendelkezésre áll. Ide vágóan Kónya László megjegyezte, a távmunka fizikai távolságot jelent, s a feladat az, hogy a technológia révén ezeket a távolságokat a cégek a lehető legjobban le tudják rövidíteni. Így az mindkét félnek előnyös lehet.

A konferencia közönségének körében a távoli munkavégzést illetően egy helyszíni felmérést is tartottak, amelynek eredményei figyelemre méltóak. Ennek részeként rákérdeztek hibrid munkavégzés esetén hány napot tartanak ideálisnak, amelyet az irodában kell eltölteni. 39 százalékkal a heti két nap lett a befutó. Azt is vizsgálták, hogy mit tartanak a legnagyobb kihívásnak a távmunkával kapcsolatban. Ezen a területen szembetűnő volt, hogy az egyén elszigetelődése milyen sok formában jelent meg. Felmerült ugyanis, hogy a kollégák egyáltalán nem ismerik egymást, a szociális kapcsolatokat nehezen tudják fenntartani, de többen megemlítették az egyedüllétből fakadó mentális problémát is. Emellett a bizalom is számos válaszban előkerült, hogy végül is hogyan, milyen módon végzik el a dolgozók a feladataikat. Láthatóan ez az utóbbi problémakör a cégvezetőket és döntéshozókat komolyan érdekelte és keresik erre a válaszokat.

Bárhogyan is alakul a következő években ezen a területen a helyzet a konferencia egyik alapvető megállapításaként emelhető ki az egyik panelbeszélgetés mondata, amely szerint bárhonnan is közelítjük meg a munkaerőpiacot, azzal tisztában kell lenni, hogy távmunka nélkül nincs jövő. Ezt a cégeknek és a alkalmazottaknak egyaránt tudomásul kell venniük.