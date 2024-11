- Szijjártó Péter szerint Joe Biden döntése miatt kitörhet a harmadik világháború

Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Joe Biden;harmadik világháború;orosz-ukrán háború;

2024-11-19 08:46:00 CET

„Az Egyesült Államokban a – hatalomból kiszavazott – saját pártja által levett, sokak által megkérdőjelezett kapacitásokkal rendelkező, hivatalából két hónap múlva távozó elnök(kel) olyan döntéseket hoz(at)hat(nak), melyek világméretű katasztrófához vezetnek” – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán kedden.

A külgazdasági és külügyminiszter posztjában arra tett utalást, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök januári beiktatása előtt Joe Biden és a demokraták lépéseikkel a harmadik világháború kitörését kockáztatják.

„Az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll előttünk. (...) Ők, a háborúpárti politikai elit tagjai, elkeseredett rohamot indítottak az ukrajnai háború világháborúvá terjesztése érdekében. Mert legyen világos: az amerikai fegyverek bevetésének engedélyezése mélységi orosz területek ellen világháborús kockázatot jelent” – fogalmazott. Hozzátette, szerinte Trump győzelmével óriási esélyt kapott Európa, hogy újra béke legyen a kontinensen.

Vasárnap este a New York Times számolt be arról, Joe Biden amerikai elnök zöld jelzést adott Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok által szállított nagy hatótávolságú rakétákkal támadjon célpontokat Oroszországban. Joe Biden döntése nyomán az ukránok először azon a Kurszki területen mérhetnek csapást az orosz és a velük harcoló észak-koreai egységekre, ahova néhány hónapja nyomultak be meglepő fordulatként a 2022. február 24. óta tartó háborúban.

Az amerikai kormányzat hivatalosan nem erősítette meg, és nem is cáfolta a New York Times értesüléseit. Az amerikai lap forrásai szerint az Egyesült Államok elnöke az észak-koreai katonák kurszki megjelenése után döntött a korlátozás feloldásáról.