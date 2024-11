- A Kreml közölte, a feszültség növekedéséhez vezethet Joe Biden döntése

Oroszország;NATO;Ukrajna;Egyesült Államok;Joe Biden;Kreml;

2024-11-18 14:08:00 CET

Ha az Egyesült Államok engedélyezte Ukrajnának, hogy amerikai gyártmányú fegyverekkel mérjen csapást Oroszországban található célpontokra, az a feszültség növekedéséhez vezethet, és mélyítheti az USA szerepvállalását a konfliktusban – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A The Guardian cikke szerint szokásos napi sajtótájékoztatóján Peszkov hozzátette, az álláspontjuk nem változott ahhoz képest, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök még szeptemberben mondott. Vagyis fenntartják, hogy az Egyesült Államokban gyártott fegyverek orosz földre irányuló csapásait a NATO közvetlen részvételének tekintik a konfliktusban. A TASZSZ orosz állami hírügynökség kérdésére válaszolva arról is beszámolt, hogy Oroszország a nyugati médiában megjelent hírekből értesült a Biden-kormányzat erről szóló döntéséről. Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök béketervére reagálva pedig közölte, a konfliktus bármilyen, a meglévő frontvonal mentén történő „befagyasztása” elfogadhatatlan Oroszország számára.

Vasárnap este a The New York Times számolt be arról, Joe Biden amerikai elnök zöld jelzést adott Ukrajnának, hogy az Egyesült Államok által szállított nagy hatótávolságú rakétákkal támadjon célpontokat Oroszországban. A Fehér Ház és a Pentagon hivatalosan még nem erősítette meg az értesülést. Joe Biden döntése nyomán az ukránok először azon a Kurszki területen mérhetnek csapást az orosz és a velük harcoló észak-koreai egységekre, ahova néhány hónapja nyomultak be meglepő fordulatként a 2022. február 24. óta tartó háborúban. A lap forrásai szerint az Egyesült Államok elnöke az észak-koreai katonák kurszki megjelenése után döntött a korlátozás feloldásáról.