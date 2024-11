- Beintett az Orbán-kormány, szándék sincs az iskolai dolgozók bérrendezésére

oktatás;Orbán-kormány;Magyarország;iskola;dolgozók;bérrendezés;

2024-11-20 05:55:00 CET

Miközben a pedagógusok béremelése jövőre is folytatódik, az Orbán-kormány részéről továbbra sincs tervben a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott iskolai dolgozók bérhelyzetének érdemi rendezése. Pedig ők az intézmények működéséhez elengedhetetlen munkát végeznek, a nevelést-oktatást közvetlenül segítik. Ehhez a körhöz, a NOKS-hoz tartoznak a technikai alkalmazottak is.

A pedagógus szakszervezetek képviselői kedden tárgyaltak Belügyminisztériumban, ahol az érdekvédők beszámolója szerint elhangzott, jövőre az eddig tervezettnél valamivel magasabb lehet a pedagógusok béremelése.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás elmondta, a november 4-ei egyeztetésen még átlagosan 20 százalékos, részben uniós forrásból megvalósuló emelést helyezett kilátásba az Orbán-kormány, most viszont már arról volt szó, hogy a bérek akár 21-22 százalékkal is emelkedhetnek 2025-ben, hogy elérjék a diplomás átlagfizetés 80 százalékát. (Ez ugyanis a feltétele annak, hogy az erre a célra fordítható uniós támogatások megérkezzenek.) Ugyanakkor még nem tudni, mennyi a 2024-es diplomás átlagbér, ezért ezek a számok még nincsenek kőbe vésve.

Az viszont szinte biztos, hogy a NOKS-munkakörökben dolgozókat - mint a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok, könyvtárosok, rendszergazdák, dajkák - jövőre is kihagyják a bérrendezésből.

Ők idén sem kaptak külön béremelést, jelenleg a garantált bérminimum körül keresnek, függetlenül attól, mennyi idősek, milyen munkakörökben dolgoznak, milyen végzettségük van.

A garantált bérminimum összege jelenleg bruttó 326 ezer forint, ami nettóban 216,8 ezer forint. Bár a költségvetés plusz 10 százalékig biztosít fedezetet az illetményük kiegészítésére, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a legtöbben csak 7 százalékot kapnak. Az érdekvédők egyik követelése, hogy mindenki egységesen kapjon 10 százalékot.

Nagy Erzsébet azt is elmondta, amikor rákérdeztek a NOKS-dolgozók bérrendezésére, azt a választ kapták kormányoldalról, hogy amíg ennyi pénzért is betöltik ezeket a munkaköröket, minek fizessenek magasabb béreket. A szaktárca úgy véli, a NOKS-munkakörök esetében nincs munkaerőhiány. Ennek némileg ellentmond a Budapest Intézet tavalyi elemzése, amely szerint 2023-ban mintegy 36 ezer teljes állású és további 3 ezer felállású NOKS-dolgozó volt a köznevelésben, ami alsóhangon is mintegy 14 ezerrel kevesebb, mint amennyire szükség lenne. A PDSZ ügyvivője arra is rámutatott, a NOKS-dolgozókat gyakran küldik be az osztálytermekbe, csoportokba felügyelni, de időnként tanítani is a pedagógushiány miatt.