- Már Kárpátalját is lőtték az oroszok, de az Orbán-kormány mégsem nyilvánítja háború sújtotta területnek

Orbán-kormány;Kárpátalja;rakétatámadás;orosz-ukrán háború;

2024-11-19 23:31:00 CET

Miután Kárpátaljára is légicsapást mért az orosz hadsereg - két orosz rakétát szedett le az ukrán légvédelem, az egyik ráadásul éppen egy magyar többségű település melletti erdőbe csapódott be - Szijjártó Péter nem csak hogy nem sietett bekéretni az orosz nagykövetet, de most még az is kiderült, hogy az Orbán-kormány a történtek ellenére továbbra sem tartja háború sújtotta területnek a magyar kisebbség által lakott régiót.

Ennek az a jelentősége, hogy nyáron az Orbán-kormány kitalálta, hogy a háború következtében földönfutóvá vált menekülteken fog spórolni: kárpátaljaiak százait tették az utcára, miután egy rendeletet úgy módosított, hogy Magyarország elviekben havonta frissülő listán tartja számon azokat az ukrajnai régiókat, amelyeket „háború sújtotta területeknek” minősítenek. Amennyiben egy régiót nem sorolnak ide, úgy az onnan érkező menekültek augusztus 21-től az egyedi méltányosság alapján mentesülőkön kívül semmilyen lakhatási támogatást nem kapnak.

A 24.hu ellenőrizte, hogy a Kárpátalját ért orosz támadás óta változott-e a magyarlakta régió kormányzati besorolása, és azt találták, hogy az Orbán-kabinet által háború sújtotta területnek tekintett ukrajnai régiókat felsoroló listán vasárnap és kedden is ugyanaz a tizenhárom szerepelt, annak ellenére, hogy a listát a kormány honlapján közzétett dokumentum metaadatai alapján épp hétfőn frissítették.

A lap emiatt Pál Norberthez, az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztoshoz fordult, hogy kiderüljön, tervezik-e frissíteni a listát Kárpátaljával. Kíváncsi volt a portál arra is, hogy azok a kárpátaljai menekültek, akik esetleg éppen a hétvégi orosz rakétatámadás miatt érkeztek Magyarországra, jogosultak lesznek-e a lakhatási támogatásra, vagy várniuk kell-e a döntésre december 10-ig. Válasz címén a következő semmitmondó szöveget kapták a miniszterelnöki sajtóirodán keresztül: „A kormány figyelemmel kíséri az Ukrajnában zajló folyamatokat és fegyveres összecsapások kiterjedését, amennyiben szükséges, ezen fejleményekkel összhangban meghozza a megfelelő döntéseket.”

Mint ismert, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem kérette be az orosz nagykövetet a történtek miatt, noha más országok esetében ezt sokkal csekélyebb jelentőségű, vélt sérelmek esetén is rendre megteszi. Helyette csak a megszokott kormányzati szólamokat ismételte el, amely szerint tovább kell fokozni a béketörekvéseket.