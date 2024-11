- Megint szigorítaná Ukrajna az oktatási törvényt, tiltakoznak a kárpátaljai magyar szervezetek

Ukrajna;oktatási törvény;kárpátaljai magyarok;

2024-11-20 18:09:00 CET

Tiltakozásának adott hangot több kárpátaljai magyar szervezet, miután kiderült, hogy az ukrán kormány a korábbi, látszólagos előrelépések ellenére megint szigorítani tervezi az oktatási törvényt, hátrányos helyzetbe hozva ezzel a magyar kisebbséget is.

Az MTI szerint a 12086. számú törvénytervezet értelmében a kisebbségek nyelvét kizárólag a tanórákon lehetne használni, azokon kívül muszáj lenne az államnyelven beszélni. A módosítás elfogadása esetén a magánérintkezésben is tilos lenne a nemzeti kisebbség nyelvének, így a magyarnak is a használata, hiszen a tervezet azt is előírja, hogy a szünetekben, a tanári szobákban és az órák után az oktatási intézmények udvarán is ukránul kellene megszólalni.

A tervezet ellen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közös nyilatkozatban tiltakozott. A közlemény szövegét a Kárpáti Igaz Szó változtatás nélkül közölte. Ebben az áll: „Az Ukrajna Kárpátalja megyéjében élő magyar nemzeti kisebbség képviselőiként megdöbbenéssel olvastuk a parlament hivatalos honlapján az Ukrajna oktatási törvényéhez készült 12086. számú módosító javaslatot, melynek célja ukrán nyelvi környezet teremtése az oktatási intézményekben. Mi, Ukrajnában élő magyarok, nagyra értékeljük azokat a törvényi módosításokat, amelyeket a közelmúltban fogadott el Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa, és amelyek részben visszaállították a nemzeti kisebbségek, köztük a magyarok anyanyelvű oktatására vonatkozó jogait. A 12086. számú törvénytervezet azonban ismét szűkíti a nemzeti kisebbség nyelvének használatára vonatkozó jogokat és lehetőségeket” - írták.

A törvény elfogadása esetén nemcsak szűkíti a nemzeti kisebbségek jogait nyelvük használatára, hanem ellentétes az alapvető emberi jogokkal is. Mivel Ukrajna európai integrációjának egyik lényeges feltétele a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, ez a tervezet veszélyezteti Ukrajna csatlakozási folyamatát az Európai Unióhoz - állapította meg a három kárpátaljai szervezet.

A törvénytervezet azért is jelent komoly visszalépést, mert - amint a közlemény is utalt rá - az elmúlt hónapokban előrelépés mutatkozott a témában Ukrajna és Magyarország között, tavaly év végén Kijev enyhített az ukrán nacionalista nyomáson, legalábbis ami az oktatási törvényt illeti. Hogy a mostani lépésnek van-e köze ahhoz, hogy az Orbán-kormány a korábbi ukrán tárgyalási hajlandóság ellenére változatlanul ukránellenes és oroszbarát politikát folytat, az egyelőre nem világos. Mindenesetre az elmúlt napokban az is világossá vált, hogy az Orbán-kormány csak akkor áll ki elszántan a kárpátaljai magyarság mellett, ha Ukrajnával szemben kell lépéseket tenni: a területet orosz rakétatámadás érte a hétvégén, ennek ellenére Szijjártó Péter még csak az orosz nagykövetet se kérette be az ügyben, pedig más országokkal szemben ezt sokkal csekélyebb, valós vagy vélt sérelmek esetén is megteszi. Az Orbán-kormány erélyessége hasonlóképpen elmaradt az oroszbarát Robert Fico vezette szlovák kormány újabb, tervezett magyarellenes nyelvtörvénye vonatkozásában.