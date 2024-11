- Panasz érkezett az Alkotmánybírósághoz, mégsem kezdődhet el ma az aláírásgyűjtés az olimpiáról szóló népszavazásért

olimpia;népszavazás;aláírásgyűjtés;Hadházy Ákos;budapesti olimpia;

2024-11-21 15:09:00 CET

„Panasz érkezett az Alkotmánybírósághoz, így mégsem indulhat ma el az aláírásgyűjtés a budapesti olimpiáról szóló népszavazásért” – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

„Ne legyenek kétségeink: semmiféle alkotmányjogi aggály nem merülhet fel a népszavazással szemben, a kérdés egyértelmű és világos, a nép döntése végrehajtható. Az a testület azonban, amit ma Alkotmánybíróságnak hívnak, sokszor bizonyította, hogy képes a legabszurdabb döntéseket is meghozni, ha az állampárt ezt várja tőle” – hangsúlyozza bejegyzésében a független országgyűlési képviselő. Szerinte a beadvány azért született, hogy elkaszálja a népszavazást, hogy ne lehessen megkérdezni a budapestieket, akarják-e ezt az „ezermilliárdos rémálmot”.

„Természetesen nem adjuk fel, várjuk az Ab döntését, és ha az mégis kedvező lenne számunkra, azonnal belevágunk a gyűjtésbe. Ha azonban mégis elkaszálná a kezdeményezést a talárba öltöztetett testület, Karácsony Gergely főpolgármesteren és a közgyűlés többségén a sor: a fővárosi közgyűlés januári ülésén elő is terjeszthetik és meg is szavazhatják a népszavazás kiírását. Ha minden, magát ellenzékinek tekintő frakció támogatja, akkor ez meg is kaphatja a jóváhagyást, és végre tényleg Budapest népe dönthetne egy ilyen fontos kérdésben!” – zárja bejegyzését Hadházy.

Mint megírtuk, a Kúria nemrég megváltoztatta a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) döntését, és hitelesítette Hadházy Ákos, Baranyi Krisztina, Soproni Tamás, Jámbor András és Csárdi Antal kezdeményezését. A politikusok a népszavazás során a következő kérdést tennék fel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 2036. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére?” A Kúria végzése akkor azzal indokolt, hogy amikor azt vizsgálják, egyértelmű-e a helyi népszavazásra javasolt kérdés, abból kell kiindulni, hogy az átlagosan tájékozott állampolgár számára világos-e a kérdés, nem hagy-e kétséget a tartalma a szavak köznapi jelentése alapján. A testület szerint ehhez a pontos jogi fogalmak ismerete nem elvárás. Az FVB korábban azzal utasította el a kezdeményezést, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem tud pályázatot benyújtani a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé egy potenciális budapesti olimpia rendezéséről, legalábbis a NOB útmutatójában nincs szó arról, hogy megtehetné ezt.