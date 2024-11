- Azon megy a kultúrharc az amerikai képviselőházban, hogy a férfi vagy a női mosdót használja a transznemű demokrata

A törvénytervezet feltehetően arra adott reakció a törvényhozás konzervatív képviselőjének részéről, hogy két hete kiderült: január 3-án a washingtoni kongresszus történetében először transznemű képviselő veheti majd fel kétéves mandátumát. Sarah McBride a Demokrata Párt tagjaként Delaware állam 1-es számú választókerületében aratott győzelmet november 5-én, korábban a Delaware-i szenátus tagja volt, valamint az USA-ban az LMBTQ jogvédő szervezetek közül a legbefolyásosabb, Human Rights Campaign nevű non-profit szervezet sajtótitkáraként dolgozott.

„Sarah McBridenak nincs beleszólása ebbe. Úgy értem, egy biológiai férfiról beszélünk – nyilakozta Mace a CNN kérdésére és azt is hozzátette, hogy a képviselő „nem tartozik a nőknek fenntartott terekbe, mosdókba, öltözőkbe, nem és kész„.

Aznap McBride válaszolt a meglévő jogait korlátozni kívánó támadásra az X-es közösségi felületén: Ez egy arcátlan kísérlet a szélső-jobboldali radikálisok részéről, hogy eltereljék a figyelmet arról a tényről, hogy nincsenek valódi megoldásaik azokra a dolgokra, amikkel szembe kell nézniük az amerikaiaknak.

Mike Johnson, a képviselőház republikánus házelnöke a Reutersnek szerdán elmondta, a kongresszus épületének mosdói a biológiai nemek szerint szerinti használatra vannak fenntartva. „A nők megérdemlik a kizárólag nők által használt tereket” – áll a házelnök által kiadott közleményben. Johnson arra is felhívta a figyelmet, hogy minden képviselő számára rendelkezésre áll az irodájukhoz tartozó fürdőszoba, amely csak tíz perc sétára található a képviselőház üléstermétől, valamint a kongresszus épületében uniszex tusolók is elérhetőek.

McBride előre bocsátotta, hogy be fogja tartani a módosított házszabályban foglaltakat is, de továbbra is gumicsontnak tartja a problémát.