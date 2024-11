- „Leszarom a médiát, a sok köcsögöt” – Újabb hangfelvételeket küldtek szét a sajtónak Magyar Péterről

hangfelvétel;sajtó;média;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-18 10:20:00 CET

Újabb Magyar Péterről szóló hangfelvételeket juttatott el a magyar sajtónak egy ismeretlen feladó. Az egyik feltehetően azt követően készülhetett, hogy a Tisza Párt elnöke még júniusban az interjút félbeszakítva kivonult az ATV stúdiójából, míg a másikat a párt valamelyik rendezvénye előtt rögzíthették. Magyar Péter korábban leszögezte, manipulált felvételekkel akarja lejáratni a Fidesz és a rogáni propaganda.

A Tisza Párt elnöke nyár elején az ATV Egyenes Beszéd című műsorában döntött úgy, hogy elhagyja a stúdiót. A műsorvezető, Rónai Egon ugyanis egy mappát adott át neki, a következő kommentárral: „hoztam önnek valamit, tekintse ajándéknak, készültem, több alkalommal is kritikával illetett minket, hadd adjam át”. Ezt követően közölte Magyar Péterrel, hogy – miután többször arról beszélt, „nem hívjuk vagy nem adunk szót” – kigyűjtötték, a kampány alatt hányszor szerepelt náluk, a híradóban, és hányszor hívták, például vitázni, ahova nem ment el. Magyar Péter közölte, március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be az élő adásba, utána többször is. A műsorvezető erre leszögezte, szerinte „ez konkrétan, tényszerűen nem igaz”. A politikus megkérdezte, van-e esetleg kérdés a választással kapcsolatban, majd érdeklődött, beszéljenek-e inkább Németh Sándorról, a csatorna tulajdonosáról, aki szerinte befolyásolja a műsorkészítést. Későbbi posztjában úgy vélekedett, egy előre előkészített provokáció történt az ATV-ben.

A lapunkhoz is eljuttatott, legújabb felvétel alapján Magyar Péter ezt követően egy alkalommal azt mondta:

„Ki tudod kerülni a kibaszott médiát. Én most elküldtem a kurva anyjába tegnap az ATV-t, lebasztam a mikrofonom, mondtam, hogy többet ide nem jövök. Elküldtem a 444-et a kurva anyjába, az Indexet, és közben már több mint százezer követőm van a YouTube-on, egy olyan 300 valamennyi, nem tudom már mennyi a Facebookon, és én direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt, úgy ahogy van. Hát leszarom őket, tényleg.”

Ezen a ponton Vogel Evelin megjegyezte, hogy szerinte ez egy jó gondolat, és emlékeztette a Tisza Párt elnökét arra, mit üzent neki a nagymamája a halálos ágyán. „Szelídség, elvtársak, szelídség” – idézte fel Magyar, aztán megállapította, „de a politikában ha szelíd vagy, akkor megesznek.”

„Ha rocksztárnak érzed magad, hogy ha ebben élsz, és nem egy empatát látnak benned, és azt látják, hogy” – reagált Vogel Evelin, de Magyar közbevágott: „nem azt kérnek. Nem azt akarják egy politikusban látni. A fasza kivan mindenkinek az empatákból”.

A második hangfelvételen Magyar Pétert többen győzködték, hogy engedje be valamilyen eseményre az ATV-t. Ám a felvétel szerint a Tisza Párt elnöke leszögezte, „én nem fogom beengedni az ATV-t holnap, azt mondom”. „Most nem az a kérdés, hogy kitartasz az álláspontod mellett, hanem az a kérdés, hogy miért nem vagy nagyvonalú. Miért ne jöjjenek be?” – kérdezte tőle valaki. „De figyelj ide, Peti, figyelj, de az M1, figyelj, az M1 is bejöhet. Miért ne jöjjön be?” – hangzik el a felvételen, melyen valaki úgy fogalmazott, „Peti, ne csinálj ilyet, ne legyél Fidesz!”.

„Belököm őket a Dunába” – jelentette ki Magyar Péter, amire valaki úgy válaszolt, „akkor ezen a szinten kommunikálsz. Dehogynem, jöjjenek be, csináljanak műsort róla”. „Hogyha csinálnak bulit, oda bemehetnek. De ez az én bulim, és ide nem jöhetnek be”– szögezte le a felvétel alapján a Tisza Párt elnöke.

Az első, Magyar Péterről szóló hangfelvételt egy hete küldte el egy névtelen feladó a sajtónak. Abban a politikus többek között arról beszélt, „szétszedtek, negyven fokban mentünk át a Hősök terén, azt gondoltam, hogy mi a faszomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk is.” Később a Tisza Párt elnöke lapunknak is elküldött közleményében azt állította, napok óta tudja, hogy illegálisan lehallgatják, csak manipulált felvételekkel akarja lejáratni a Fidesz és a rogáni propaganda. Később egy ismeretlen újabb hangfelvételt küldött el a médiának, mely alapján a politikus agyhalottnak és tehetségtelennek titulálta EP-képviselőit.