- Volodimir Zelenszkij tanácsadója közölte, ő abszolút megérti Orbán Viktort, de nem ismerik Oroszországot azok, akik racionális államnak tartják

2024-11-28 08:20:00 CET

„Ami zajlik, azt szerintem már nevezhetjük globális háborúnak. Oroszország oldalán is van egy egész sor ország és Ukrajna mellett is van egy koalíció, amely megfelelő forrásokat biztosít a küzdelemhez. Ennek a háborúnak a tétje valóban az, hogy vagy visszatérünk a nemzetközi jog talajára, amelyben a világ stabilabb, még akkor is ha néhol lehetnek lokális konfliktusok, vagy felszámoljuk a megszokott életünket meghatározó szabályokat, és tudomásul vesszük, hogy az erőszak lesz a meghatározó a világban” – mondta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója a Telexnek adott interjújában. Hozzátette, Ukrajna minden lépése sorsdöntő, és sok folyamat most éri el a tetőpontját a világban is, több országban választások voltak vagy lesznek, sok helyen pedig most válik világossá, hogy Oroszország végleg beleragadt a diktatúrába.

Mihajlo Podoljak megjegyezte, Oroszország még mindig nem kapott elég erős választ, és szerinte azt látja, hogy a világ még mindig hezitál, vajon át lehet-e terelni a háborút orosz területre, szabad-e mélységében támadni ott a katonai létesítményeket, ahol tárolják vagy indítják a rakétákat és a drónokat Ukrajna felé.

„Mit lát Oroszország? Hogy Európában helyenként még mindig kétkednek Ukrajna olyan léptékű felfegyverzésében, amellyel egyenrangú félként reagálhatna Oroszország támadására és ne szenvedne a szükséges eszközök hiányától”

– jelentette ki. Majd közölte, azok az Európában olykor hallható furcsa, kompromisszumos javaslatok is Ukrajna elleni minél nagyobb támadásokra ösztönzik Oroszországot, amelyek szerint egyszerűen Ukrajna kárára kéne megoldani ezt a konfliktust.

Podoljak szerint most az a kérdés, hogy Donald Trump hajlandó-e a politikai vezető fogalmát újra valódi tartalommal megtölteni. A politikai vezető – folytatta – pragmatikus, mérlegeli minden lehetséges forgatókönyv pozitív és negatív következményeit, és azt beárazza.

„Számomra egyértelmű, mit jelent a gyakorlatiasság az Egyesült Államok szempontjából. Hiszen Trump a totális politikai, gazdasági dominanciához való visszatérést hirdeti. Ehhez politikailag Oroszország reputációjának lenullázására van szükség”

– fogalmazott. Elmondta azt is, nem számít nehézségekre a kommunikáció terén Trump környezetével. Egyelőre elnöki szintű találkozó nem lesz, Trump és Zelenszkij már korábban találkozott, és nagyon pozitív volt ennek a kicsengése – tette hozzá.

Egy másik felvetésre, mely szerint az EU-ban leginkább Orbán Viktor beszél a mielőbbi tárgyalás fontosságáról, Podoljak úgy reagált, abszolút megérti a magyar kormányfőt, ő azt szeretné, ha a világ a nemzetközi kapcsolatok folyamatos radikalizálódása, eszkalációja helyett a párbeszéd felé terelődne vissza. Ez – állapította meg – teljesen érthető, mert a párbeszéddel alakított nemzetközi rendben több lehetőség van az érdekek érvényesítésére, szövetségek kötésére. Sokan pont így gondolják, nagyon is racionális alapokból kiindulva.

„Csakhogy racionális alapokról Ukrajnát ugyan meg lehet fejteni, de Oroszországot nem. Akik racionálisnak hiszik, azok nem ismerik Oroszországot. Tévednek, ha azt gondolják, hogy lehet vele tárgyalni, mert kész tiszteletben tartani a törvényeket és a megállapodásokat. Akik ezt hiszik, azok nem értik ennek a háborúnak az alapjait, a modern Oroszország motivációit. Nem értik, nem elemezték, ki az a Vlagyimir Putyin, kik vannak körülötte. Ebben van a probléma és a tragédia. Ez nem racionális állam, hanem olyan ország, amely érzelmi alapon, gyűlöletre épül”

– összegzett Podoljak. Szerinte Oroszország rehabilitálná a Szovjetuniót, és nagyon sértve érzi magát, mert a Nyugat legyőzte őt a hidegháborúban. Elégtételt akar, kárpótlást, és megalázni a Nyugatot. Ez éppen, hogy irracionális alapot jelent.

„Ha Oroszország racionális lenne, akkor befolyását a gazdaságon, párbeszéden, együttműködésen keresztül érvényesítette volna, nem pedig korrupción, fenyegetésen, katonai expanzión keresztül. De nem racionális” – állapította meg. Azonban – hangsúlyozta – nem látja valódi esélyét az atomháborúnak, szerinte a szokásos orosz zsaroló retorika zajlik.

Podoljak azt is elmondta, hogy Ukrajna szemében egyáltalán nem oroszbarát Orbán Viktor. „Orbán maximálisan pragmatikus, a saját értelmezésének megfelelő nemzeti érdekre fókuszál, hasznot akar Magyarországnak hajtani. Ez érthető, a legtöbbet akarja kihozni a történelmi pillanatból, ebben nem látok semmi rosszat. Orbán, pontosabban Magyarország az EU elválaszthatatlan része. Ez bizonyos értékrendet, megállapodások összességét jelenti. Igen, lehetnek alkalmi kísérletek bizonyos haszonért, de ebben semmiféle oroszpártiság nincsen. Ezt gyakorlati szempontból minden további nélkül megteheti egy szuverén ország vezetője. Hogy erkölcsileg megteheti-e, az más kérdés, lehet, hogy nem, de ez már a belső diskurzusra tartozik” – vélekedett. Egyben leszögezte, Ukrajna törekszik a párbeszédre Magyarországgal a legfelsőbb szinten és szakbizottságok szintjén, és ennek már látszik a hozadéka.

„Nem látok Európában olyan országot, amely ideológiailag oroszpárti volna. Mindenki érti, milyen kockázatai vannak az együttműködésnek, összevetve a lehetséges haszonnal. Hiszen az orosz világ a konkurenciát az erőszak révén valósítja meg, ami középtávon már pusztító következményekkel jár, még ha rövid távon lehet is hozadéka. Ezt érti Orbán is” – mondta az ukrán elnök tanácsadója.