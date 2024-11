- Energetikai létesítményeket vett célba Oroszország, egymillió ember maradhatott áram nélkül Ukrajnában

Az orosz védelmi minisztérium eközben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán 25 ukrán drónt semmisített meg négy régióban, köztük a megszállt Krím félszigeten.

Az áramkimaradások három nyugati régiót érintenek. Éjjel nyolc régió, köztük a harkivi és az odesszai terület felett észleltek rakétákat. Kijevben két helyen számoltak be lehulló törmelékről, az ukrán légvédelem közlése szerint az ukrán fővárosra kilőtt összes rakétát megsemmisítették. Vitalij Klicsko polgármester közlése alapján személyi sérülésről nem érkeztek jelentések, a támadás során csak anyagi kár keletkezett. Az országos hálózatüzemeltető, az Ukrenergo vészhelyzeti áramszünetet rendelt el.

Mihajlo Podoljak arról is beszélt, nem lát Európában olyan országot, amely ideológiailag oroszpárti volna. Az orosz világ a konkurenciát az erőszak révén valósítja meg, ami középtávon már pusztító következményekkel jár, még ha rövid távon lehet is hozadéka. Ezt érti Orbán Viktor is – jelentette ki.