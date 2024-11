plágiumgyanú;doktori disszertáció;Orbán Balázs;

2024-11-28 15:05:00 CET

„Orbán Balázs disszertációjában a plágiumkereső szerint legalább kilenc oldalnyi szó szerinti, vagy átfogalmazott átvétel szerepel, hivatkozás nélkül” – számolt be róla Rácz András Oroszország-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Mint arról beszámoltunk, Rácz az utóbbi időben alaposan beleásta magát a miniszterelnök politikai igazgatójának doktori értekezésébe, amelyet a nemzeti szuverenitásról írt. A szakember szerdán azt közölte, hogy Orbán Balázs tézisfüzete körülbelül egy oldalnyi szó szerinti átvételt tartalmaz, hivatkozás nélkül, ami szerinte már önmagában is kizárhatná a tudományos fokozatszerzést. Hogy történt-e plágium, arra a mai napra ígért választ, miután az ELTE betekintést engedett neki a dolgozatba.

Rácz csütörtöki posztjában azt írja, hogy átfuttatta a CopyLeaks nevű hivatalos plágium-ellenőrző szoftveren a disszertációt, a program pedig megállapította, hogy a kilenc oldalnyi szöveg Orbán Balázs beosztottjával, Árpási Botonddal közösen írt korábbi cikkéből van szó szerint átvéve.

„A rossz hír az, hogy a két szöveg között tartalmi értelemben lényegében nem látszik különbség. A végleges szövegbe bekerült néhány pluszlábjegyzet, a kicsit más tördelés miatt néhánnyal arrébb vannak az oldalszámok, de szerintem ennyi. A két szöveg ezeket az apróságokat nem számítva alapvetően azonosnak tűnik”

– írta Rácz András.

Majd azzal folytatta: „Az általam ismert tudományos normák szerint a nem hivatkozott, hosszú, szövegszerű átvétel már szemináriumi dolgozatok esetében is kizáró ok, szakdolgozatoknál sok esetben fegyelmi büntetéssel is jár, doktori szinten pedig teljességgel elfogadhatatlan.” Rácz András szerint a fő kérdés most, hogy az ELTE mihez kezd a kialakult helyzettel:

egyáltalán védésre bocsátja-e, és ha igen, akkor ott milyen eredmény születik.

