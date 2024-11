- Varga Mihályt jelöli Orbán Viktor a jegybank élére

Varga Mihály;MNB;Orbán Viktor;Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;bérmegállapodás;Kossuth Rádió;

2024-11-29

A magyarok a hétvégén választanak. Nem Magyarországon, hanem Romániában, ahol nagyon nagy magyar közösség él. Izgalmas, váratlan, tanulságos események történtek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. A kormányfő hozzátette, arra reális esély, hogy a magyar jelölt megnyerje a választást „rendkívül csekély”, de azt látta, hogy büszkék lehetünk az RMDSZ elnökére. Majd felidézte, hogy volt már hasonló élményünk, Felvidéken is volt egészen kiváló elnökjelöltünk.

A vasárnap esedékes választáson – folytatta – meg kell oldaniuk, hogy legyen parlamenti képviselete a Romániában élő magyarságnak, sorsdöntő választás előtt állnak az erdélyi magyarok. Kitért arra is, hogy az elnökválasztással most az Alkotmánybíróság foglalkozik, „ez a modern technológia találkozása a választókkal”. Szerinte a viták tanulságait összegezve majd mi is megnézhetjük, van-e ebben valamilyen tanulság számunkra.

A bérmegállapodással kapcsolatban a miniszterelnök közölte, a magyar minimálbérrendszer – Európában talán egyedülálló módon – két fokozatú. Van egy minimálbér és egy garantált bérminimum, a kettő átlaga adja ki, hol helyezkedik el nagyjából a minimálbér szintje. Bérekről megállapodni a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell. A kormánynak itt közvetítői szerepe van, nem titkolva azt a szándékot, hogy annak örülnek, ha minél magasabb fizetések vannak Magyarországon – mondta a kormányfő. Kiemelte, azt szeretnék, ha az átlagbér elérné az egymillió forintot, a minimálbér szintje pedig feljebb tolja az afölötti béreket is.

Szerinte olyan mértékű ez a mostani béremelés, hogy a három év együtt kiad egy 40 százalékos emelkedést, ami „történelmi léptékű megállapodás”, Európában is csak egyszer fordult elő.

Miből fognak fizetni a vállalkozók? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Szerinte ha nincs hatékonyság -és termelékenységjavulás, ezt nehéz lesz kitermelniük. A magyar cégek éppen azon a bérszínvonalon vannak, amit ki tudnak fizetni. Úgy tudunk segíteni, hogy az iparkamarának befogadjuk a javaslatait – hangsúlyozta.

– Most már a körmünkre ég lassan ez, jegybankelnök váltást nem lehet úgy megcsinálni, hogy hétfőről keddre, ez alapos előkészítést igénylő folyamat – mondta Orbán Viktor. Szerinte Matolcsy György egészen kiváló és remek munkát végzett, „impulzív személyiség”, hálás a munkájáért, amiért újabb és újabb újításra késztette őket.

Matolcsy Györgynek – folytatta – vannak hőstettei, nélküle rengeteg család ment volna csődbe, kimentette a devizahiteleseket abból a csapdából, amibe Közép-Európába sok százezer család szorult be.

A kormányfő közölte, a modern gazdaságokban a jegybank mindenhol kulcsszerepet játszik, a stabilitás záloga. „Sok jó közgazdász közül én olyat próbáltam találni, aki a legtapasztaltabb, a leghiggadtabb, a legnyugodtabb, a legtöbb nehéz helyzetben szagolt már puskaport, látott már karón varjút, nem ijed meg, helyt tud állni bármilyen nehéz helyzetben” – fogalmazott. Leszögezte, ehhez nem egyszerűen csak intellektuális képesség, hanem gazdaságpolitikai tapasztalat is kell. Két ilyen ember – állapította meg – biztosan van a kormány környékén, a gazdasági és a pénzügyminiszter, de számításba jött az energiaügyekért felelős miniszter is, aki korábban pénzügyi területen is dolgozott.

A legkiszámíthatóbb és legnyugodtabb ember közülük Varga Mihály pénzügyminiszter, aki elfogadta a jelölést, amiért hálás vagyok neki

– mondta el a miniszterelnök. Kiemelte, azt a csábítást, hogy a jegybank volt alelnökét – aki ma gazdasági miniszter – kérjék meg, hogy menjen vissza a jegybankba, elvetette, a higgadtság és kiszámíthatóság szempontja miatt arra jutott, egyezzenek meg Vargával.

Orbán Viktor kiemelte,

január 1-jétől egy más gazdasági irányítási rendszerben fognak dolgozni, ennek részleteiről decemberben szívesen beszél.

A miniszterelnök ezt követően a Donald Trump beiktatásáig hátralévő időszakról beszélt, megjegyezte, „nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és egyben furcsa helyzetben is, mert soha ilyen közel nem voltunk a békéhez, és soha ennyire nem volt veszélyes a háborús helyzet, mint most. Ez egyszerre van így”. Szerinte két megdöbbentő hír is megjelent az utóbbi időben, melyek – bár nehéz ezeket ellenőrizni – az európai politikusok felelősségére is felhívják a figyelmet:

az oroszok interkontinentális ballisztikus rakétát lőttek ki, mely alkalmas arra, hogy nukleáris robbanófejeket szállítson. „Ha ezeket bevetik, akkor a háború valóban világháborúvá fog terebélyesedni, és lesz nukleáris tartalma is” – hangsúlyozta.

már nyugatiak is haltak meg Ukrajnában, nem civilek, hanem katonák, amerikaiak és franciák. Az elején az ember csak azt mondja, támogatja a háborút, utána küldünk fegyvereket, előbb-utóbb pedig megjelennek a katonák is – fejtegette, hozzátéve, ez jól mutatja az eszkaláció veszélyét.

– Ezért volt lehangoló, ami tegnap történt az Európai Parlamentben – összegzett a miniszterelnök. Szerinte ugyanis számos európai kormányfő folytatni akarja a háborút, sőt, növelni kívánja az intenzitását, erről pedig elfogadtak egy határozatot. Hozzátette, a választást elvesztő amerikai kormányzat is döntött arról, hogy újabb hatalmas összegeket küld Ukrajnába, ebben a pillanatban a Trump-hatás még nem érződik ebben a háborús helyzetben.

„Ez nagy baj, túl kell élnünk ezt a másfél-két hónapot, intenzív diplomáciai munkát folytatunk egyébként a tűzszünet és a béke érdekében”

– mondta a miniszterelnök. Közölte azt is, hogy vasárnap telefonon fog beszélni az új Európai Bizottság elnökével, utána többet fog tudni arról, mi várható a következő ciklusban.

Végezetül leszögezte, szerinte az emberek várják az új gazdaságpolitikai elemeket, a kormány dolga a háborús időszak lezárása. A költségvetés, amit most tárgyal a magyar parlament arra a feltételezésre épül, hogy Donald Trump véget tud vetni a háborúnak. Brüsszelből – jegyezte meg – kifejezetten a magyar emberek érdekével ellentétes gazdaságpolitikai kívánalmak érkeznek, ezektől ő meg akarja védeni az országot, a nemzeti konzultációnak pedig az értelme az, hogy ebben a küzdelemben megerősíthessék Magyarország álláspontját.