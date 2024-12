- Nyertek a szociáldemokraták Romániában, de szélsőjobboldali pártok szerezték meg az összes szavazat egyharmadát

választás;RMDSZ;Románia;PSD;

2024-12-02 07:19:00 CET

A kormányzó szociáldemokraták (PSD) nyerték a vasárnapi romániai választásokat, a második legnagyobb támogatottsággal rendelkező párt a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lett. A szavazatok 98,61 százalékos feldolgozottságánál az RMDSZ parlamenti részvétele is biztossá vált – derül ki a Maszol élő hírfolyamából.

Az eredmények a következőképpen alakultak:

a Szociáldemokrata Párt (PSD) 22,92 százalékkal, 2,052 millió szavazattal áll az élen,

a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 18,06 százaléknak megfelelő 1,617 millió szavazatot kapott,

a harmadik helyre a kisebbik kormánypárt futott be. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) listáira 1,299 millióan szavaztak, ez 14,50 százalékot jelent,

a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) 11,91 százalékot szerzett,

bejutott a parlamentbe a Diana Șoșoacă EP-képviselő fémjelezte szélsőjobboldali S.O.S. Románia 7,51 százalékkal,

ahogy az elnökválasztás első fordulóját követően Călin Georgescu mögé beálló szélsőjobboldali Fiatal Emberek Pártja (POT) is 6,18 százalékkal,

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a szavazatok 6,55 százalékát szerezte meg, jelöltjeire 586 ezren voksoltak.

Az RMDSZ jobban teljesített, mint a négy évvel ezelőtti megméretésen, amikor 5,74 százaléknyi vokssal jutott a bukaresti parlamentbe. Arra a HotNews hívja fel a figyelmet, hogy ha a diaszpórán múlna, akkor Romániában a szélsőjobb abszolút többséggel kormányozhatna, a külföldön élő románok szavazatainak az 55 százalékát az AUR, az SOS vagy a POT kapta. A fővárosban a AUR nyert, maga mögé utasítva a második PSD-t és a harmadik PNL-t is.

Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán megállapította: az erdélyi és székelyföldi magyarok megmutatták, hogy erős magyar érdekképviseletet akarnak Bukarestben. „Az RMDSZ fantasztikus eredménye a romániai parlamenti választáson biztosítja, hogy a jövőben is erős hangja lesz a magyarságnak a bukaresti parlamentben, ahol így semmilyen döntés sem születhet a magyarokról a magyarok nélkül” – írta. A tárcavezető hozzátette, az RMDSZ jó szereplése nagy segítséget fog jelenteni a magyar-román kapcsolatok további fejlesztése érdekében is.

Rareș Bogdan, a PNL korábbi első alelnöke és jelenlegi európai parlamenti képviselője vasárnap este az exit poll-eredmények ismertetése után kijelentette, hogy a PNL-nek ellenzékbe kellene vonulnia. Határozottan ellenezte egy újabb koalíció lehetőségét a PSD-vel, hangsúlyozva, hogy ez a döntés a párt politikai rövidlátását bizonyítaná. „Ha újra szövetséget kötünk a PSD-vel, az azt jelenti, hogy semmit sem értettünk meg, és teljesen idióták vagyunk” – mondta.

A Transtelex a G4Media beszámolója alapján ugyancsak az exit pollok közzététele után arra hívta fel a figyelmet, három szélsőséges párt, az AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség), a SOS Románia és a POT (Fiatal Emberek Pártja) 32-33 százalékot érhetnek el a felálló parlamentben, ez az arány pedig radikálisan átalakíthatja a politikai egyensúlyt és a kormányalakítási lehetőségeket.

A parlamenti választás előtti és utáni vasárnap, azaz november 24-én és december 8-án Románia elnökválasztást is tart. Ennek a megméretésnek az első fordulójában hatalmas megdöbbenésre egy függetlenként induló oroszpárti, fasiszta jelölt, Călin Georgescu nyerte meg, aki az USR jelöltjével, Elena Lasconival jutott a megméretés második fordulójába. (Călin Georgescu után szinte a semmiből jött a POT is, amelyik most beállt az elnökválasztás első fordulójának a győztese mögé.)