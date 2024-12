- Moszkvai útra indult Szijjártó Péter, aki a háború kitörése óta 12. alkalommal utazott Oroszországba

Oroszország;Moszkva;tárgyalás;Szijjártó Péter;

2024-12-02 12:06:00 CET

Újra Moszkvában tárgyal Szijjártó Péter külügyminiszter, az erről szóló Facebook-bejegyzése szerint azért, mert az elmúlt ezer nap során még soha nem volt ennyire súlyos az orosz-ukrán háború eszkalációjának a veszélye.

„Még jobban fokozni kell a magyar békemisszió erőfeszítéseit. Ma is ez történik Moszkvában, első tárgyalás Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel” – írta a tárcavezető, posztjából tehát arra következtethetünk, hogy további egyeztetések is lesznek.

A magyar külügyminiszter a háború kitörése, 2022. február 24. óta 12. alkalommal utazott Oroszországba, legutóbb idén októberben Szentpéterváron vett részt a nemzetközi földgázfórumon, melyet követően az állami MVM és az orosz állami Gazprom kiegészítő megállapodást írt alá az Oroszországból származó földgáz versenyképes árának fenntartására.

A minap a Szabad Európa magyar kormányzati forrásokra hivatkozva azt írta, Orbán Viktor többször is beszélt telefonon Donald Trumppal a republikánus politikus 2024. november 5-i amerikai elnökválasztási győzelme óta. A portál szerint Trumpot a leginkább az érdekli, Orbán mit gondol az orosz-ukrán háború gyors lezárásának a lehetőségeiről, több konkrét ügyben is kikérte a magyar kormányfő véleményét a rendezéssel kapcsolatban, ezt a beszélgetéssorozatot pedig újabb orbáni „békemisszió” követheti még a magyar EU-elnökséget lezáró december 19-20-i brüsszeli EU-csúcs előtt. Donald Trump célja az lehet, hogy felmutasson egy gyors sikert, amely nem mellesleg megfelel a korábbi hangzatos ígéretének, hogy 24 óra alatt békét tud teremteni, Orbán Viktor pedig azzal zárhatná a magyar EU-elnökséget, amivel kezdte, vagyis egy diplomáciai körúttal Kijevtől Moszkván át Pekingig és Washingtonig. E szerint a békemisszió 2.0 arról szólna, hogy „Donald Trump üzenetét viszi” a feleknek.

Mint arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor 2024. július 2-án – egy nappal azután, hogy Magyarország átvette az EU soros elnöki tisztségét – indult úgynevezett békemisszióra. Az akkor, vagyis még Donald Trump megválasztása előtt gyakorlatilag teljesen értelmetlen utazás első állomásaként Kijevben kezdett, aztán július 5-én Moszkvába utazott, július 8-án pedig már Pekingből írta, hogy Washington felé veszi az irányt. Közben útba ejtette az azerbajdzsáni Susát is a Türk Államok Szervezetének találkozója kedvéért, a július 9-11. közötti washingtoni NATO-csúcs után pedig Donald Trumppal találkozott a floridai Mar-a-Lagóban. Más kérdés – fűzhetjük hozzá –, hogy az EU-ban finoman szólva nem volt mindenki elragadtatva ettől, Ursula von der Leyen EB-elnök ki is mondta, hogy semmi értelme nem volt.