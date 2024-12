- Folytatódtak a tüntetések Grúziában, hajnalban őrizetbe vették az ellenzék egyik vezetőjét

Grúzia;tüntetések;őrizetbe vétel;

2024-12-02 12:31:00 CET

Őrizetbe vette hétfőn hajnalban a grúz rendőrség a negyedik napja a kormány ellen tüntető ellenzék egyik vezetőjét – közölte a Koalíció a Változásért ellenzéki párt az X-en.

Zurab Dzsaparidzét akkor tartóztatták le, mikor éppen elhagyta a tbiliszi parlament előtt folyó demonstrációt.

Egy videón az látható, hogy a politikust maszkot viselő rendőrök beültetik egy jelzés nélküli autóba. Az egyelőre nem derült ki, hogy bármivel megvádolták-e.

Vasárnap éjszaka a tüntetők ismét a belvárosban demonstráltak. Egyesek tűzijátékot dobáltak a rendőrökre, a rendőrség pedig válaszul vízágyút és könnygázt vetett be ellenük, végül kiszorították őket a parlament elől.

A grúz belügyminisztérium közölése szerint az éjszakai összecsapásban 21 rendőr sérült meg, a zavargások kezdete óta pedig 113-an. Irakli Kobahidze miniszterelnök „koordinált erőszakkal” vádolta az ellenzéket, amelynek célja szerinte az alkotmányos rend megdöntése.

A tüntetéseken többtucatnyi demonstráló is megsérült, és az Egyesült Államok elítélte a rendőri erőszakot. A tüntetőket támogató Szalome Zurabisvili államfő arról számolt be, hogy a letartóztatottak közül sokan fej- és arcsérüléseket szenvedtek. „Ez egy egész ország lázadása” – jelentette ki a France Inter francia hírcsoportnak nyilatkozva az elnök, aki korábban közölte, hogy

nem hajlandó távozni posztjáról, amikor a hónap végén lejár a megbízatása, mert szerinte az új parlament nem legitim, és nincs felhatalmazása arra, hogy megválassza az utódját.

Tbilisziben és Grúzia más nagyvárosaiban november 28-án törtek ki ismét toltakozások, miután a kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat.

Mint arról lapunk is beszámolt, nemzetközi választási megfigyelők az októberi grúziai választások kapcsán azt állapították meg, hogy a voksolások előtt és alatt is aggályok merültek fel a választás tisztaságával kapcsolatban. Jelzésük szerint maga a voksolás folyamata általában jól szervezett volt, de többek között szavazatvásárlást és kettős szavazást, nyomásgyakorlást, a szavazók megfélemlítését, a választói titoktartás megsértését, egyenlőtlen versenyfeltételeket, a média kormányzati leuralását és a köztisztviselőkre gyakorolt kormányzati nyomást tapasztaltak. Orbán Viktort azonban kevéssé zavarták az ezzel kapcsolatos viták, október 26-án már az előzetes végeredmény hallatán gratulált a Grúz Álomnak, hogy aztán meglehetős feltűnést keltve egy október 28-án kezdődő kétnapos látogatáson személyes jelenlétével is kiálljon a Kobakidze-kormány mellett. Bár a szavazatokat részben újraszámolták, a Grúz Álom kormányon maradhatott.