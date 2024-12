- „Szánalmas és megalázó, hogy bánnak a gyerekekkel” – Nyílt levelet írt a belügyi államtitkárnak az egyik gyermekotthon lakója

gyermekvédelem;nyílt levél;gyermekotthon;Fülöp Attila;

2024-12-08 13:18:00 CET

Nyílt levelet írt a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárának, Fülöp Attilának egy 17 éves fiatal, aki egy gyermekotthon lakója már 9 éve.

„Ön szerint egy gyermekvédelmi ház rendben van, ha ki van takarítva?? Végignézve az egész gyermekvédelmen nem is vártam többet! Igenis nagyon sok olyan lakásotthon, gyerekotthon van, ami embertelen módon néz ki” - fogalmazott bejegyzésében Lakatos Ádám, megjegyezve, hogy vannak olyan intézmények, ahol nincsenek normális ajtók, ablakok, ágyak, illetve normális fűtés, meleg víz. „Kérdezem én, önnek hol található meg a gyerekvédelem a mai gyermekvédelmi rendszerben, mert számomra sehol! Szánalmasnak és megalázónak gondolom azt, ahogy bánnak a gyerekekkel, amilyen körülmények közt kell felnőniük” - vélekedett.

Egyben azt javasolta Fülöp Attilának, hogy nézzen körül, mi a valóság, mert az államtitkár nincs vele tisztában. A szakemberhiány miatt sorra zárnak be az intézmények, a gyermekvédelmi dolgozók nulla megbecsülést kapnak. Lakatos Ádám szerint rohamosan megy tönkre a gyermekvédelem, de erre senkinek sincs érdemi reakciója. Szerinte az Orbán-kormány fél, hogy Magyar Péter fényt derít arra, miként is működnek a gyermekotthonok. Kifogásolta, hogy több milliárd forintot költöttek az átvilágításra, mégis kerülnek be a rendszerbe olyan dolgozók, akiket már a második műszak után ki kell rúgni, mert bántalmazzák a gyerekeket.

Emellett senkinek nem tűnt fel, hogy egy 60 éves nőnek 20 éves párja van, senkinek nem tűnt fel, hogy volt ellene rendőrségi eljárás, az első műszakjában azt hangoztatja, hogy a keze hamarabb eljár, mint a szája. Ez ismét szánalmas. Ön szerint ez egy jól működő, mindenben rendben lévő gyermekvédelem?” - firtatta Lakatos Ádám, aki levelét azzal zárta, hogy lassan kilenc éve tapasztalja meg ezeket a problémákat. „Gondolom erre a levélre is lesz egy tökéletes hazugsággal teli válaszlevele, és ismét elmondja, hogy a gyerekvédelemmel minden rendben van” – fűzte hozzá.

Lakatos Ádám sorai összhangban vannak azzal, amit az Esze Tamás nevelőotthon korábbi szakmai vezetője adott egy, lapunknak adott interjújában. Sztupa József többek között elmondta, túlterheltség, pénztelenség, lepusztultság jellemzi ezeket az intézményeket, és az épületek állapotánál is súlyosabb gond a szakemberhiány. Mára elhagyta a pályát, mert belefáradt a rengeteg „megoldandó, de megoldhatatlan feladatba”, a felülről érkező nyomásba, fenyegetettségbe, túlhajszoltságba. Beszélt arról is, hogy ideális esetben egy 10 fős csoportban egy műszakban egy gyerekfelügyelővel és egy nevelővel vannak a gyerekek. Ehhez képest sokszor 20-30 fővel van egyedül egy gyerekfelügyelő. „Tudok olyan intézetről is, ahol úgy vontak össze csoportokat, hogy két szinten vannak a különböző korcsoportú gyerekek, de egy felügyelő van beosztva. Ő föl-le szaladgál. Ha az egyik csoportban probléma van, hosszabb ideig ott marad, így a másik csoport – köztük akár 2-3 évesekkel – felügyelet nélkül marad.”