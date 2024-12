- A DK kezdeményezi, hogy hallgassák meg a Parlamentben a volt gyermekvédelmi vezetőt, aki a Népszavának tálalt ki a gyermekotthonokban tapasztalható állapotokról

Parlament;Demokratikus Koalíció;gyermekotthonok;Népjóléti bizottság;

2024-12-07 13:14:00 CET

A Demokratikus Koalíció kezdeményezi Sztupa József, valamint a Gyermekjogi Civil Koalíció meghallgatását az Országgyűlés Népjóléti Bizottságában a gyermekotthonokban tapasztalt embertelen állapotok miatt – jelentette be szombaton az ellenzéki párt.

Sztupa József, aki nyárig az Esze Tamás nevelőotthon szakmai vezetője volt, a Népszavának adott interjújában beszélt a gyermekotthonokban uralkodó állapotokról. Többek között elmondta, túlterheltség, pénztelenség, lepusztultság jellemzi ezeket az intézményeket, és az épületek állapotánál is súlyosabb gond a szakemberhiány. Mára elhagyta a pályát, mert belefáradt a rengeteg „megoldandó, de megoldhatatlan feladatba”, a felülről érkező nyomásba, fenyegetettségbe, túlhajszoltságba. Beszélt arról is, hogy ideális esetben egy 10 fős csoportban egy műszakban egy gyerekfelügyelővel és egy nevelővel vannak a gyerekek. Ehhez képest sokszor 20-30 fővel van egyedül egy gyerekfelügyelő. „Tudok olyan intézetről is, ahol úgy vontak össze csoportokat, hogy két szinten vannak a különböző korcsoportú gyerekek, de egy felügyelő van beosztva. Ő föl-le szaladgál. Ha az egyik csoportban probléma van, hosszabb ideig ott marad, így a másik csoport – köztük akár 2-3 évesekkel – felügyelet nélkül marad.”

Gy. Németh Erzsébet, a DK országgyűlési képviselője és alelnöke, valamint Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője, a Népjóléti Bizottság elnöke kiemelte, az Orbán-kormány nem látja el törvényben meghatározott feladatát, és nem ad elegendő pénzt a gyermekvédelemre, ezzel pedig ártatlan gyerekek életét teszik tönkre.

„A DK azonnali többletfinanszírozást biztosítana a 2025-ös költségvetésben a gyermekvédelmi intézményeknek, amiből tisztességes bért kell fizetni a gyermekvédelmi dolgozóknak és tisztességes díjazást a hivatásos nevelőszülőknek. Nekünk, szociáldemokratáknak minden gyermek egyformán fontos, szülessen bárhol, bármilyen körülmények között az országban. Ha a kormány nem hajlandó megvédeni a védtelen gyermekeket, akkor mi fogjuk megtenni!” – írta az ellenzéki párt.