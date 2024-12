- „Békeköltségvetés”, választási körzethatárok, alaptörvény-módosítás: végül négy rendkívüli ülésnapot tart jövő héten a Parlament

Parlament;költségvetés;alaptörvény;választókörzet;

2024-12-12 07:12:00 CET

Korábban már beszámoltunk arról, hogy bár az eredeti tervek szerint december elején véget ért volna a parlament őszi ülésszaka, a képviselőknek rá kell húzniuk: a költségvetést az elmúlt időszakban rendre már nyárra elfogadta a kétharmados kormánypárti többség, az idén azonban a nemzetközi helyzetre, elsősorban az amerikai elnökválasztásra hivatkozva az őszre csúsztatta a Tisztelt Ház. Ráadásul az ülésszak valamivel később kezdődött a szokásosnál, így a képviselők végül is nem tudták tartani az eredeti tervet, ezért a karácsony előtti héten három plusznapot csaptak hozzá az őszi ülésszakhoz. A hvg.hu most a parlamenti munka menetrendjéről döntő Házbizottság csütörtök délelőtti ülésére készült, a portál birtokába került napirendi javaslat alapján azt írja, végül négy plusz ülésnapot is beiktattak.

A portál szerint december 16-án, 17-én, 18-án és 20-án is rendkívüli ülésnapot tartanak, hogy egy sor változtatást még év vége előtt áttolhasson a kormány a törvényhozáson,

kezdve a „békeköltségvetéstől” a Polt Péter utódlását célzó Alaptörvény-módosításon át a vitatott választási körzethatár-átrajzolásokig.

A napirendi javaslat alapján a hétfői ülésnap a napirend előtti felszólalások után egy gyors helycserével indul a Momentumban, a „rabszolgatörvény” elleni tüntetésen garázdaság miatt nemrég elítélt Fekete-Győr Andrást Cseh Katalin váltja. Lesz azonnali kérdések órája, majd interpellációk és kérdések következnek, végül a 2025-ös költségvetéshez és másik 21 törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatokról vitáznak a képviselők.

Kedden újabb mintegy féltucat törvényjavaslat általános vitáját tartják meg, majd a részint hétfőn megvitatott törvényjavaslatok – összesen csaknem kéttucatnyi – zárószavazását is megtartják. Köztük például az Alaptörvény újabb, sorrendben tizennegyedik módosításáról is döntenek, melynek célja Polt Péter legfőbb ügyész idő előtti leváltása, utódlásának biztosítása, ezzel együtt pedig egy új fővádló 9 évre történő kinevezése lehet. Utolsó szavazásaként szerepel a napirendben a választási törvénymódosító csomag elfogadása:

Szerdán a Magyar Nemzeti Bank, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal és az ügyészség 2022-es és 2023-as beszámolói lesznek terítéken.

Pénteken ismét összeül a törvényhozás, az idei utolsó ülésnapon mintegy féltucat jogszabály zárószavazását tartják. Így a jövő évi költségvetését is, amely arra az új gazdaságpolitikai akciótervre épül, amitől Orbán Viktor fantasztikus 2025-öt vár.

Mint korábban megírtuk, a jövő héten a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról is dönthetnek, lesz szavazás a digitális állammal és az okmányok digitalizációjával összefüggő egyes törvényekről, módosulhatnak egyes közlekedési törvények – azaz a KRESZ –, s a képviselők elé kerül az internetes agresszió visszaszorításáról szóló javaslat is, mely szerint szabadságvesztéssel sújtanák az agresszív kommentelést.