Torrentezők, rettegjetek?

Akár tíz évre is börtönbe kerülhetnek azok az elkövetők, akik szerzői jog alá tartozó digitális termékeket (filmeket, zenéket, szoftvereket) tettek hozzáférhetővé az interneten a jogtulajdonosok jóváhagyása nélkül - olvasható a NAV közleményében. Az új Büntető Törvénykönyv (Btk.) tavalyi hatályba lépését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is fokozott akcióba lendült, a torrentezés azonban továbbra is nagy népszerűségnek örvend Magyarországon - annak ellenére, hogy nem csupán a feltöltők, de a letöltők sincsenek feltétlenül biztonságban.