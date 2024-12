- Utal a NEAK a patikáknak, a késedelmi kamat összegét ráér utána kiszámolni

egészségügy;Orbán-kormány;utalás;patikák;NEAK;késedelmi kamat;

2024-12-14 05:45:00 CET

Ebből az összegből rendezi a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az elmaradt támogatásokat a gyógyszertáraknak.

Mint arról korábban írtunk: a NEAK felfüggesztette a tb-támogatott gyógyszerek utáni, egyébként hetente szokásos kifizetést, így a patikák néhány hete kényszerűen hitelezik ezt az összeget az államnak. Miután nem tudtak időre fizetni a nagykereskedőknek, azok ugyan kitolták a fizetési határidőket, de a késedelem kamatát nem engedték el.

A NEAK szerdán közleményben is jelezte, hogy a decemberben két utalással maradtak el, az összeg legkésőbb a jövő hétig megérkezik a patikákhoz. Azt is írták, hogy késedelmi kamatot is fizetnek a gyógyszertáraknak.

Lapunk érdeklődött a kormányzattól, hogy pontosan mekkora kamatkötelezettség terheli a patikák szerződési időn túli kifizetését, továbbá, hogy milyen forrásból fizetik ki ezt az összeget az érintetteknek. A NEAK egyelőre csak annyit válaszolt, hogy a kamat összegét a kifizetések után tudják kiszámolni.