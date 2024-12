- Már utalják a patikáknak a gyógyszertámogatásokat

Orbán-kormány;utalás;patikák;gyógyszertámogatás;NEAK;

2024-12-14 16:55:00 CET

A kormány döntése értelmében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) december 14-én szombaton utalványozta a patikák felé az elmaradt és az esedékes kifizetéseket – jelentette ki szombat délutáni közleményében az alapkezelő. Hozzátették, az utalások Magyar Államkincstár utalási rendje szerint megtörténnek. Ez a NEAK korábbi közleménye alapján azt jelentheti, hogy a decemberben elmaradt két utalást pótolják, és az összeg legkésőbb a jövő hétig megérkezik a gyógyszertárakhoz.

Lapunk pénteken számolt be arról, hogy az Orbán-kormány, késve, de az állam fizet a patikáknak, és információnk szerint 50 milliárd forinttal egészítette ki a gyógyszerkasszát a kabinet. Mindez azután történt, hogy korábban megírtuk: a NEAK felfüggesztette a tb-támogatott gyógyszerek utáni, egyébként hetente szokásos kifizetést. Így a patikák hetek óta kényszerűen hitelezik ezt az összeget az államnak. Miután nem tudtak időre fizetni a nagykereskedőknek, azok ugyan kitolták a fizetési határidőket, de a késedelem kamatát nem engedték el.

Az egészségbiztosító pénteken azt is jelezte, hogy késedelmi kamatot is fizet a gyógyszertáraknak. Továbbá azt, hogy a finanszírozás rendeződéséről tájékoztatták a Magyar Gyógyszerészi Kamarát, az érdeklődő gyógyszertárakat, valamint a legnagyobb kereskedőket, akik a finanszírozónak is megerősítették, hogy az ellátás folyamatos, így minden beteg továbbra is hozzájut a kezelőorvosa által felírt gyógyszerekhez.