- Még a Századvég szerint sem fog annyival nőni a gazdaság, mint ahogy azt a kormány várja

előrejelzés;infláció;növekedés;hiánycél;Századvég;

2024-12-18 13:02:00 CET

2024-ben 0,7, 2025-ben 2,6, 2026-ban pedig 3,1 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság - derül ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. szerdán kiadott becsléséből.

Mindez azért is figyelemreméltó, mivel a kormány a jövő évi költségvetésben 3,4 százalékos növekedést prognosztizál, 3,2%-os inflációval. A fideszes kutatócég a pénzromlás ütemét ennél picit magasabbra, 3,7 százalékra teszi.

Mindemellett megjegyzik, hogy a következő években is fontos kérdést fog jelenteni a forint árfolyamának alakulása: gyengébb árfolyam mellett az árszínvonal növekedési üteme továbbra is 3,0 százalék felett maradhat. A hazai valuta a jegybank mozgásterét is meghatározza: a következő néhány negyedévben vélhetően alig lesz tér további kamatcsökkentésre, azonban hosszabb távon továbbra is kedvezőbb kamatkörnyezetre számítanak.

Az évközi kedvező fogyasztási adatok tükrében az idei évre 4,0 százalékos fogyasztásbővülést várnak. Ezt követően 2025-ben 3,3, 2026-ban 2,9 százalékkal növekedhet a fogyasztás. Az emelkedő reálbérek, az inflációs dinamika csökkenése, a gazdasági akcióterv hatásai, illetve a 2025-ben esedékes lakossági állampapírkamatok kifizetése növelheti a fogyasztási kedvet és enyhítheti a lakosság óvatossági motívumát.

Egy valamiben azonban a Századvég osztja a kormány várakozását: 2025-ös költségvetési törvényben előrejelzett 3,7 százalékos hiánycélt tarthatónak ítélik, igaz, ehhez szigorú költségvetési gazdálkodás szükséges.