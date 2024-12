- Beszáll a dróniparba a 4iG

űrkutatás;részvények;drón;műholdak; NER;4iG Nyrt;

2024-12-20 21:15:00 CET

31 százaléknyi részvénycsomaggal többségi tulajdont és irányítási jogot szerzett 4iG Zrt. egy drónfejlesztésben, -gyártásban és -alkalmazásban utazó cégben – vette észre a Telex. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett tájékoztatás szerint a társaság a Rotors & Cams a legkorszerűbb technológiai megoldások integrálásával „egyedi, optimalizált multirotoros, merevszárnyú és hibrid drónrendszerek fejlesztését, gyártását, valamint drónrendszerek alkalmazását kínálja” partnereinek.

A Rotors & Cams főleg a térképészet és térinformatika, ipari diagnosztika, katasztrófaelhárítás, mezőgazdaság és környezetvédelem területén nyújt szolgáltatásokat, a 4iG-nek pedig a közleményük szerint az a célja a tulajdonszerzéssel, hogy hatékonyabb működést érjen el az UAV (vezető nélküli légi) eszközök informatikai és K+F fejlesztésében, a távérzékelési adatok mesterséges intelligenciával való adatfeldolgozásában, az ipari 4.0 megoldások és az informatikai képalkotás különböző területein.

A portál cikke szerint a Rotors & Cams Zrt. már eddig is a 4iG űr- és védelmi ipari portfóliójának része volt, a RAC Antidrone Zrt., a Hungaro DigiTel Kft., a Spacecom Ltd., a CarpathiaSat Zrt., valamint a REMRED Zrt. mellett. A 4iG üzleti-kereskedelmi tevékenységét és infrastruktúra üzletágát tavaly novemberben választották ketté a NER, azaz az Orbán-rendszer csúcsvállalatánál. Felidézték azt is, hogy tervek szerint saját műholdprogram indul Magyarországon, egy geostacionárius pályán keringő (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony föld körüli pályán keringő (HULEO) műholdat tervez 2032-ig felbocsátani, pályára állítani és üzemeltetni a 4iG Űr- és Védelmi Zrt. – Ez a legnagyobb, magánkezdeményezésben és -finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban is, mondta Sárhegyi István, a cég vezérigazgatója korábban.