A Fehér Ház fellépése után egy sor amerikai cégóriás, a SpaceX, a Blue Origin, a Stoke Space és a Starcloud is visszamondta részvételét a francia fővárosban megrendezendő eseményen; Friedrich Merz német kancellár sem utazik el. A rendezvényen Európa műholdas infrastruktúrájáról és Washingtonnal mélyülő szabályozási vitájáról lesz szó.
Amerikai és brit források szerint kínai műholdas adatok, alkatrészek és kettős felhasználású technológiák is javíthatták a perzsa állam rakétáinak pontosságát. A Fehér Ház megtorlást lebegtet, de Peking tagadja a katonai segítséget, és saját olajérdekei miatt sem akar teljes közel-keleti háborút.
Oroszország felbocsátotta Rasszvet műholdjainak újabb csoportját, hogy néhány éven belül kiépítse az űrinternetet biztosító Starlink rendszer saját, katonai célra is használható alternatíváját – figyelmeztetett az ukrán elnök egyik tanácsadója.
Egy műholdakat érő támadás egész országokat béníthat meg a GPS, a banki szolgáltatások és a biztonságos katonai kommunikáció megzavarásával.
A többségében megvásárolt cég profilja térképészet és térinformatika, ipari diagnosztika, katasztrófaelhárítás, mezőgazdaság és környezetvédelem. A legfőbb NER-vállalkozás egyik fő célja a „távérzékelési adatok mesterséges intelligenciával való adatfeldolgozásának” fejlesztése.
Újabb, ezúttal amerikaiak által felbocsátott műhold tért vissza a földre irányítatlanul, magyar idő szerint hétfőn hajnalban. A megmaradt részei nem okoztak bajt.
Ezzel az Európai Unió tagállamai könnyebben indíthatnának holdmissziót.
Mészáros Lőrinc korábbi üzlettársa döntő szerepet játszhat majd a magyar műhold-fejlesztés területén is.
A világ nem elég! – a ’60-as évekbeli, hidegháborús kémhistória, majd az évezredforduló környékén belőle készített James Bond-film címe pompásan összefoglalja, hogy a már zajló kiberháború miért is terjed ki extraterresztriális területekre, a világunk köré, az űrbe. A csillagháborús program új lendületet kapott, lehet készíteni a lézerágyúkat. A határ már nem a csillagos ég.
Sem a Meteor-M 2-1 meteorológiai műholdat, sem a többi 18, a Vosztocsnij űrbázisról felbocsátott miniszputnyikot nem sikerült célpályára állítani - közölte kedden a Roszkoszmosz.
A távol-keleti ország fellőtte a Gaofen-4-et, ami tulajdonképpen olyan, mint egy föld körül keringő HD kamera - írja a HVG.
A londoni székhelyű Inmarsat műholdas távközlési szolgáltató cég szakemberei fejtették meg adatok tömkelegének elemzésével és modellezésével, hogy merre vezethetett a Malaysia Airlines több mint két hete eltűnt Boeing 777-esének utolsó útja.