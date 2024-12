- Orbán Viktor: Soha nem fogok olyanokkal vitatkozni, akiknek a gazdái Brüsszelben vannak, majd a gazdáikkal vitatkozom

nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21 11:30:00 CET

Mindig vannak új politikai jelenségek, szerinte nem Menczer Tamás hozta be a politikai hőbörgést, nem ő küldte ki a meghívót - állította a miniszterelnök. Az Orbán-kormánynak nem az ellenzékkel, hanem Magyarországgal kell foglalkoznia, ezért ő nem is foglalkozom az ellenzékkel. – Soha nem fogok olyanokkal vitatkozni, akiknek a gazdái Brüsszelben vannak, majd a gazdáikkal vitatkozom. A brüsszeliek megmondják a lengyeleknek is, hogy mi legyen – válaszolta a miniszterelnök az ATV Magyar Péterről szóló kérdésére.

Brüsszelben van a pénzünk, ami a mienk, el akarják venni, mi pedig meg fogjuk védeni. Nekünk harcolni kell, meg kell védeni. 12 ezer milliárd forintot már megvédtem - fogalmazott az uniós forrásokkal kapcsolatban.