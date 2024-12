- A lengyelek között már van, aki örül, hogy Orbán Viktor viszi a korrupt politikusaikat

korrupció;Magyarország;Lengyelország;Orbán Viktor;menedékjog;

2024-12-22 14:29:00 CET

A szabadság és Orbán Viktor neve számunkra összetartozik – jelentette ki hatalma csúcsán, 2018-ban Jarosław Kaczyński, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke. Hat évvel később, akkor, amikor a PiS szökésben lévő politikusa Magyarországon keres egérutat, ennek az idézetnek a tartalma gyökeresen megváltozik. Hamarosan mégtöbb PiS-politikus menekülhet Magyarország felé – írja Bartosz T. Wieliński, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese a hvg360-on megjelent írásában. A lengyel újságíró azután írt a magyar lapnak, hogy a magyar illetékesek beismerték, politikai menedékjogot adtak Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes.

A főszerkesztő-helyettes rávilágított, hogy milyen alakot is védelmeznek a magyar vezetők, legújabban érdekes módon az eddig libernyákok követelésének tartott, általuk megvetett jogállamiságra hivatkozva: „Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes a PiS szélsőjobboldali szárnyának a tagja és az Opus Dei ortodox katolikus szervezet cölibátusban élő aktivistája. Egymást érik a precedens jelentőségű büntetőügyei. A legújabb kori lengyel történelemben még soha nem működött szervezett bűnbanda az Igazságügyi Minisztériumban. És ha ez nem lenne elég, a bűnbandát a miniszterhelyettes maga irányította volna.”

„Marcin Romanowski felügyelte az úgynevezett igazságügyi alapot, amelyből a bűncselekmények különleges terápiára szoruló áldozatainak kellett volna állam támogatást kapnia. A PiS az alapot pártkasszává alakította. A pénz nem a bűncselekmények áldozatainak jutott, hanem pártembereknek. Különösen azokba a választókerületekbe irányítottak át ebből a keretből jelentős összegeket, ahol Marcin Romanowski legközelebbi kollégái küzdöttek a mandátumért. Ebből az alapból vásároltak fazekakat a falusi gazdasszonyok egyleteinek – kampányajándékként. Mi ez, ha nem politikai korrupció volt?” – tette fel a kérdést Bartosz T. Wieliński.

A törvénysértésre Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke már hosszú évekkel ezelőtt figyelmeztette a minisztert is, hiába, Romanowski és társai érinthetetlennek érezték magukat, ugyanis az igazságügyi tárca vezetője, Zbigniew Ziobro a legfőbb ügyészi pozíciót is betöltötte. Nem véletlenül: a bűntettek miatti eljárásokat megszüntették, más esetekben a már elindított eljárások iratait átküldték Lublinba, ahol egy szolgálatkész ügyész mindent gondosan elzárt az ügyészségi udvaron álló garázs páncélszekrényébe. A 2023-as kormányváltás után Marcin Romanowskit tizenegy ügy gyanúsítottja lett, közöttük a bűnszervezetben való részvétel és több mint 100 millió złoty (10 milliárd forint) illetéktelen felhasználása.

A gyanúsított, bukott lengyel politikus az Európa Tanács közgyűlési tagjaként akart immunitás mögé bújni azután, hogy a lengyel parlament, a szejm már felfüggesztette mentelmi jogát. A felelősségre vonás azonban elkerülhetetlennek látszott, mert az ügyészség a letartóztatásáról döntött. – Ekkor szökött a miniszter-helyettes Magyarországra, és mindezek után adott Orbán Viktor miniszterelnök menedékjogot a számára. Még nem fordult elő, hogy az Európai Unió egyik tagállamában politikai menedékjogot kapjon valaki, aki ellen európai elfogatóparancsot adtak ki. Orbán ezzel a gesztussal az Európai Unió igazságszolgáltatását alázza meg – emelte ki a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese.

Írásában emlékeztet, hogy miután Marcin Romanowski menedékjogot kapott, a lengyel külügyminisztérium visszahívta a budapesti nagykövetet, és a magyar nagykövet is távozni fog Lengyelországból. Magyarország nem számíthat az Európai Unióban a lengyel támogatásra és a magyar miniszterelnök sem számíthat még sokáig pénzre az EU-tól. – „Orbán tisztában van ezzel a veszéllyel, ezért is lebegteti, hogy további PiS-politikusok is menedéket kaphatnak Magyarországon. Mit mondhatnék? Vigye magához mindet.”