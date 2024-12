- Volodimir Zelenszkij szlovákul üzent Robert Ficónak a moszkvai út után, a pozsonyi kormányhivatal előtt több százan tüntettek

Robert Fico;Vlagyimir Putyin;üzletelés;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-12-23 18:08:00 CET

Robert Fico szlovák miniszterelnök gyengíti Európát azzal, hogy segít Vlagyimir Putyin orosz vezetőnek finanszírozni az Ukrajna elleni háborút – idézte Volodimir Zelenszkij hétfői állítását a Politico. Az ukrán elnök X-en angol és szlovák nyelvű bejegyzésben kommentálta, amiről a Népszava is beszámolt, hogy hogy Robert Fico vasárnap Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. – A Kreml jelentős kedvezményeket biztosít Ficónak, de Szlovákia fizet ezekért. Az ilyen kedvezmények nem ingyenesek – a kifizetéseket Oroszországnak szuverenitáson vagy homályos konstrukciókon keresztül hajtják végre – jegyezte meg Volodimir Zelenszkij utalva arra, hogy a szlovák miniszterelnök később közölte, hogy az egyeztetésen megvitatták az orosz gáz Szlovákiába történő szállítását, de szó volt „a háború mielőbbi, békés befejezésének lehetőségeiről”, valamint a két ország kapcsolatáról is.

Ukrajna vezetője szerint a finanszírozás részleteire az európai vezetők legutóbbi brüsszeli találkozóján derült fény, ahogy írta, az ügylet értéke évi 500 millió dollár. – A többi haszon az ukrán területen áthaladó olajvezetékből származik, amely további 500 millió dollárt jelent. Ez valóban nagy biztonsági kérdés – Szlovákia és egész Európa számára egyaránt. Miért függ ennyire Moszkvától ez a vezető? Mit fizetnek neki, és mivel fizet? – tette fel a kérdést Volodimir Zelenszkij, aki erkölcstelennek tartja a Putyinnak nyújtott ilyen segítséget, ahelyett, hogy Robert Fico részt venne az energiafüggetlenségre irányuló közös európai munkában az orosz gáz helyettesítésére.

– Az orosz biznisz Szlovákiában ki is vágta a biztosítékot – számolt be a Politico arról a hétfő délutáni tüntetésről, amelyen több százan tüntettek a pozsonyi kormányhivatal előtt Fico moszkvai útja ellen. – Putyin Ficón keresztül erősíti Oroszország gyengülő befolyását, propagandáját és hibrid háborúját Szlovákia és valódi szövetségesei ellen – mondta a Novinky című cseh lapnak az Elég volt Oroszországból! elnevezésű tüntetés szervezője .

Európa-szerte bírálták Ficót Putyinnal való vasárnapi találkozója miatt. – Mennyire olcsó a szerelmed? – posztolta hétfőn Gitanas Nausėda litván elnök, aki szerint a háborús bűnös helyett Litvánia az energiafüggetlenséget és a valós piaci árakat választja. Michal Šimečka szlovák ellenzéki vezető vasárnap este a Brussels Playbooknak adott interjújában kijelentette , hogy a látogatást a szlovák érdekek aláásásának és partnereik elárulásának tartja. Jan Lipavský cseh külügyminiszter szintén elítélte Robert Fico útját, és még élesebben határolódott el a történtektől. Mint mondta, Csehország kormánya „biztosította függetlenségét az orosz energiaellátástól, hogy ne kelljen tömeggyilkos elé másznunk”.

A Politico is felidézte, Oroszország közel három évvel ezelőtt kezdődött Ukrajna elleni inváziója óta mindössze két másik uniós kormányfő járt Moszkvában: Karl Nehammer osztrák kancellár és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, amelyeket az Európai Bizottság is elítélt, megrótta Orbán Viktor úgynevezett békemisszióját, amire nincs is felhatalmazása.