- Orbán Viktor: Ezt a háborút elvesztette az Európai Unió, nem engedjük, hogy az idióta szabályaikat ránk erőltessék

Ukrajna;háború;Orbán Viktor;magyar gazdaság;kegyelmi botrány;

2024-12-22 22:20:00 CET

Karnyújtásnyira vagyunk a békétől - jelentette ki a miniszterelnök az M1-nek adott vasárnap esti interjújában.

Orbán Viktor a felvételről sugárzott évértékelő beszélgetésben azt mondta, Magyarország egy keresztény ország, segítenie kell a bajbajutottakon, ráadásul az uniós elnökség miatt több eszköz volt a magyar kormány kezében, s ilyenkor ezeket kötelesség használni. Nem véletlenül találkoztam a Vatikánban a Szentatyával is - fűzte hozzá.

Bevallása szerint Orbán Viktornak sírhatnékja támad, ha az úgynevezett „békemisszióról” kell beszélnie. – A békéről beszélni Európában 2024 júliusában olyan volt, hogy diszkreditáltad magad vele. De mi ezt nem engedtük, vállaltuk az ezzel járó kockázatot, és folyamatosan a békéről beszéltünk. Fél év eredményeképpen jutottunk oda, hogy ma mindenki a békéről beszél. Tehát az, ami korábban tiltott téma volt és tiltott politikai célkitűzés, arról ma végre értelmesen lehet beszélni - magyarázta a miniszterelnök, aki szerint Donald Trump január huszadikai hivatalba lépésével új világ kezdődik. Úgy véli, az oroszok előretörnek, ezt a háborút elveszítette az Európai Unió – fejtegette. (Ez egy minimum kétes értékű kijelentés, az EU nem hadviselő fél az orosz-ukrán háborúban, pénzügyi, katonai és más támogatást nyújt az Oroszország által 2022. február 24-én megtámadott Ukrajnának - a szerk.)

Éppen ezért most mindenfajta kommunikációs trükköt igyekszik kitalálni az EU, hogy elmagyarázza nekünk, hogy a vereség miért győzelem, a győzelem miért vereség. Lehet, hogy George Orwell könyveit érdemes levenni a könyvespolcról és föllapozni, hogy ezt majd megfejthessük - kritizálta Orbán Viktor azt az EU-t,. amelynek a soros elnöki tisztségét az elmúlt fél évben Magyarország töltötte be. Kijelentette, van egy realitás a harctéren, amit mindig is tudtunk, a konfliktust pedig el kell szigetelni, „mivel ha az európaiak beleugranak, saját háborúnak minősítik”, akkor a katonai teljesítményeket összevetve még nagyobb vereség vár ránk.

A miniszterelnök politikát csinált a péntek esti németországi merényletből is. Megismételte, az Orbán-kormány nem engedi, hogy „Magdeburgot” csináljanak Magyarországból azzal, hogy „ránk erőltetik az idióta szabályaikat”, amelynek következtében be kell engedni a migránsokat, akik aztán „fölforgatják” az életünket.

Bár vannak olyan ügyek, amelyekben jól együtt tudnak működni, de van amiben nem, így „az egész bonyolult helyzetből az jön ki, hogy mi vagyunk „Brüsszel” ellenzéke – visszhangozta, amit a szombati nemzetközi sajtótájékoztatóján egyszer már elmondott.

Jutott az Európai Néppárt bírálatából is, mondván, a pártcsalád nem fog tudni alkalmazkodni és kihalnak, mint a dinoszauruszok. Elfogadtak egy dokumentumot, ami olyan, mint ha valaki a múltból beszélne hozzánk, közben meg létrejött egy új realitás.

– A politikában az dönt, hogy ki életképes, ki érti meg a jövőt, ki alkalmazkodik. A többiek ilyen Galápagos-szigeti hüllőkké fejlődnek vissza

- vélekedett a kormányfő. Szerinte a magyar gazdaság átvészelte a háború által okozott nehéz három esztendőt, miközben nőttek a bérek és megmaradt a rezsicsökkentés. – Az emberek ezt nem így tartják számon, de mindenki, aki hazamegy, fölkapcsolja a villanyt, már egy kormánytámogatást kapott, mert Európában ő fizeti a legkevesebbet az elektromos áramért - jegyezte meg. Azt elismerte, hogy a költségvetési hiány magasabb lett, de meg tudták védeni a 13. havi nyugdíjat és semmit sem kellett feladni a családvédelmi intézkedésekből.

Orbán Viktor kijelentette, szeretne tető alá hozni az Egyesült Államokkal egy gazdasági együttműködést érintő csomagot, aminek jól haladnak az előkészületei. – Nagyon fontos, hogy ne adjuk fel az oroszokkal meglévő kapcsolatainkat, különösen az energiaszektorban. Azt javaslom a magyar vállalkozóknak, hogy menjenek előre és vegyenek részt az orosz gazdaság életében ott, ahol azt nem tiltják a szankciók. Fontos, hogy azt a hosszú évek alatt kiharcolt kedvező viszonyt a kínaiakkal, amit megalkottunk, azt fordítsuk át gazdasági kapcsolatokká. Ez is jól halad - magyarázta a miniszterelnök.

Kitért a belpolitikai helyzetre is. Varga Judit és Novák Katalin lemondásával „több év megfeszített munkájának a gyümölcse veszett el”.

„Én csak kapkodtam a fejemet, hogy milyen sebeket kaptunk azzal, hogy elvesztettük őket, de hát nincs mit tenni. A politika az egy könyörtelen világ. Csinálsz egy marhaságot, amit ráadásul nem is tudsz megmagyarázni, a saját közönséged meg végképp nem érti az egészet, hogy egy családvédelemre fölesküdött kormány, aki a gyerekeket minden tekintetben védi (...) az hogy történhet, hogy egy pedofilügybe oldalról valahogy belekeveredett ember kap egy kegyelmet. Ezt senki sem érti, nem is értette”

- fogalmazott Orbán Viktor.

Megjegyezte, a jobboldal valóban szívgödör tájékára kapott egy hatalmas ütést és bár meggyógyultak, de a sebhely ott maradt. A közbeszéd állapotának romlását a technikai fejlődésre vezette vissza, mivel nem kell személyesen helytállni bizonyos kijelentésekért. Úgy véli, ha valaki ránéz egy amerikai elnöki vitára, akkor nem látott magasabb színvonalat, mint a magyar közéleti vitákban. Az egész szabad beszédre, szabad közbeszédre épülő nyugati demokrácia problémájáról beszélünk, amivel mindannyian küszködünk, nem csak Magyarország. Jó, ha tudjuk, hogy nem egy sajátosan magyar fogyatékosságból fakadó hibáról beszélünk, hanem egy civilizációs bajról. És nekünk ezt kell megoldani. Remélem, hogy sikerülni fog - vélekedett a miniszterelnök.

Végezetül kijelentette, pontosan azt kívánja mindenkinek karácsonykor, amit a saját családjának: békét, nyugalmat, egészséget, kiegyensúlyozottságot. „Nincs olyan baj, amire ne lehetne megoldást találni, hogyha az embernek nyitva van a szíve, és valóban megoldást keres, nem pedig a saját igazát hajtja állandóan. (...) több megértést, több méltányosságot, nyitottságot és őszinteséget egymás iránt. Ezen áll vagy bukik minden, a gazdasági sikerek is ezen állnak vagy buknak, mert lehet, hogy tudsz jobban élni, de hogy szebben tudsz-e, az az igazi kérdés. Jobban fogunk élni '25-ben, mint éltünk '24-ben, de a nagy kérdés az, hogy tudunk-e szebben élni - zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.