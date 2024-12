- Robert Fico Szlovákiát ajánlotta egy leendő béketárgyalás helyszínéül Vlagyimir Putyinnak, aki ezt nem ellenezte

Robert Fico;Szlovákia;béketárgyalás;Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;

2024-12-26 22:10:00 CET

Robert Fico szlovák miniszterelnök múlt vasárnapi moszkvai látogatásán kifejezte készségét arra, hogy hazája az orosz-ukrán tárgyalások helyszínéül szolgáljon – közölte négy nappal később, csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök hozzátéve, hogy Moszkva nem ellenzi ezt a felvetést. – Ha eljutunk odáig, miért is ne? Szlovákia ugyanis szemszögünkből semleges álláspontot képvisel. Ez elfogadható verzió számunkra – mondta Putyin, megerősítve, amiről a szlovák vezető már beszámolt korábban, hogy „az ukrajnai konfliktus békés rendezése” volt megbeszélésük legfőbb témája.

Az orosz elnök, a béke emlegetése ellenére továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a csaknem három éve Ukrajna ellen indított agresszióját, háborúját „különleges katonai műveletnek” nevezze, amelyről leszögezte: „célkitűzéseinek elérése lesz a 2025-ös év legfőbb feladata”. Vagyis békéről alighanem egyhamar nem lesznek tárgyalások.

Robert Ficóra ugyanakkor, amint arról a Népszava is írt, már eddig is össztűz zúdult, mert már moszkvai útja, a háborús bűnösnek tartott Putyinnal való üzletelése – akárcsak korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnöké – nagy felháborodást keltett saját hazájában, és uniós tagországokról lévén szó, az EU-ban is.