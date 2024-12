- Németország vezető politikusai kórusban ítélték el Elon Musk beavatkozási kísérletét a február 23-i előrehozott választásba

Németország;Egyesült Államok;elítélés;parlamenti választás;AfD;külföldi beavatkozás;Elon Musk;

2024-12-29 18:17:00 CET

A németországi konzervatívok és a szociáldemokraták vasárnap egyaránt elítélték, hogy az Egyesült Államok megválasztott elnöke, Donald Trump bizalmasa, leendő kormányának tagja szerintük külső befolyásolási kísérletként beavatkozik a 2025. február 23-ra kitűzött előrehozott németországi szövetségi parlamenti választásba – írja a Reuters.

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere a Welt am Sonntag című német lap honlapján szombaton német nyelven megjelent véleménycikkben fejtette ki a múlt héten már az X közösségi oldalon közzétett nézetét, amely szerint egyedül az AfD mentheti meg Németországot. A szélsőjobboldali párttal a hagyományos német politikai erők elutasítják az együttműködést.

Friedrich Merz, az ellenzéki a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője, akinek a pártját a legesélyesebbnek tartják a február 23-i megméretésen, a Funke Media Groupnak adott interjújában azt mondta, nem emlékszik hasonló esetre a nyugati demokráciák történetében, amikor egy baráti ország avatkozott volna be egy másik ország választási kampányba. Elon Musk írását tolakodónak és nagyképűnek minősítette.

Saskia Esken, Olaf Scholz kancellár szociáldemokratáinak (SPD) társelnöke ellenállást hirdetett az ellen, hogy más államok, gazdag és befolyásos gazdasági szereplők, megkísérlik befolyásolni a németországi választásokat. – Elon Musk világában a demokrácia és a munkavállalók jogai akadályozzák a nagyobb profitot, de álláspontunk egyértelmű: megvédjük a demokráciánkat, az nem vásárolható meg – fogalmazott a szociáldemokrata politikus.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Welt am Sonntag véleményrovatának szerkesztője a történtek után tiltakozása jeléül felmondott. A Reuters értesülése szerint leendő utódja azonban megvédte Elon Musk írásának megjelentetését, mert szerinte a véleményszabadságba beletartoznak a „polarizáló álláspontok” és azok közreadása is. A cikk megjegyzi, a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint az AfD a második helyen áll, és egy jó választási eredménnyel meghiúsíthatja akár a jobbközép, akár a balközép többséget.