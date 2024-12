- Hadházy Ákos: Közérdekű adatok is bizonyítékul szolgálnak Bayer Zsolt feleségének vérplazma-bizniszére

beismerés;közérdekű adatigénylés;Hadházy Ákos;biznisz;vérplazma;Bayerné Matusovits Andrea;

2024-12-30 11:55:00 CET

Bayer Zsolt felesége, Matusovits Andrea közvetve elismerte, hogy a 2021 előtt az ismerőse cégének versenyeztetés nélkül eladott vérplazmán milliárdokat bukott az az általa vezetett Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) – írta Hadházy Ákos hétfői Facebook-bejegyzésében. Hozzátette, hogy maga Matusovits Andrea persze nem nem ismert el semmit, de az általa megküldött számok feketén fehéren ezt bizonyítják. – Közérdekű adatkéréssel kértem ki ugyanis, hogy mennyi bevétele volt évi bontásban az OVSZ-nek abból, hogy eladják a fel nem használt vérplazmát.

Az ellenzéki politikus közlése szerint 2021-től megduplázódott a bevétel és a kilogrammonkénti ár is. Előbbi csaknem kétmilliárd forintról négymilliárdra, utóbbi mintegy 27 ezer forintról előbb 47 ezerre, majd 2023-tól már 57 ezerre. – Ez azt jelenti, hogy 2021 előtt, amikor verseny nélkül adták a plazmát Matusovits Andrea ismerőse akkori cégének, feleannyi volt a bevétel. A kettő különbsége az a kár, ami az adófizetőket érte a plazma-mutyi miatt szögezte le Hadházy Ákos.

Mint felidézte, a Válasz Online 2020 februárjában írta meg, hogy 2017-ben, majd 2019-ben hogyan adták oda verseny nélkül, titokban az olcsó plazmát a korábbi egyetemi ismerős cégének. Ezután, feltehetően a botrány hatására kiírtak egy újabb tendert, amelynek eredménye lett, hogy 2020 októberében már majdnem dupla árat kaptak.

„A főfideszes propagandista felesége válaszában persze egészen arcátlan módon azt írja, hogy a versenynek köszönhetően mekkora plusz haszonra tettek szert. Ez ugye a fentiek alapján csak részben igaz, nagyobb részben viszont bődületes csúsztatás. Ő ugyanis 2017-2023 közötti időszak versenyéről beszél, azonban 2020 októberig azonban a mutyivonat zakatolt” – fogalmazott az ellenzéki képviselő, aki szerint azelőtt Matusovits Andrea évente csaknem 2 milliárd forint kezelt hűtlenül. Mindezek alapján Hadházy Ákos újévi fogadalmat is tett: „Ha a Jóisten erőt ad, 2025-ben is folytatni fogom ezeknek az eseteknek a bemutatását, hacsak a Fidesz le nem áll a lopással, mint ahogyan Sulyok köztársasági elnök is leállt a szilveszter éjféli beszédekkel.”