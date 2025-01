- Gyurcsány Ferenc szerint ha nem tér észhez a világ, 2025-ben a nyavalyások jönnek

Gyurcsány Ferenc;újév;Orbán Viktor;Demokratikus Koalíció;Magyar Péter;2025;

2025-01-01 10:57:00 CET

„Hiszek egy Magyarországban, amely az elmúlt években egyre messzebb került attól, hogy valóság legyen. Hiszek egy világban, amelyért ma többet és bátrabban kell küzdeni, hogy megvalósuljon, mint korábban gondoltam. Akkor tegyük!” – üzente Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a Facebook-oldalán.

A január 1-jén reggel közzétett bejegyzésében Gyurcsány Ferenc leszögezte, olyan világban hisz, ami helyet, emberi életet ad mindenkinek, amelynek fontosabb, hogy először megpróbáljon elfogadni, mintsem azonnal követelni.

„Igen, egyszerű dolgokban hiszek” – jegyezte meg, majd kifejtette, hisz

abban, hogy mindenkinek joga van a saját hitére,

abban, hogy szabad szeretni,

az elfogadás nehéz küzdelmében,

és abban, hogy „szar világ lesz abból, ha a cinikus hülyegyerekek lesznek a legjobb fejek az idiotizmus végtelenségének utat nyitó virtuális majdnemvilágban”.

„2025, ha nem tér észhez a világ, akkor nem olyan világot hoz, amiben én hiszek” – állapította meg a DK elnöke. Szerinte ugyanis akkor a nyavalyások világa jön, olyanoké – sorolta –, mint a francia Nemzeti Tömörülés, a német Afd, Trump, a „mindenki menjen az anyjába”, „a mi vagyunk a legjobbak”, „aki nincs velünk, az szemétláda” típusú pártok és támogatói jönnek.

„Lehet ölni, mint Putyin. Állítólag jogos biztonsági érdekekre hivatkozva gyermekkórházat is lehet bombázni. A kurva anyjukat! – kellene mondani mindenkinek. De nem mondják” – jelentette ki.

Ezt követően közölte, hogy Magyarország szétesett, nincs semmilyen közös elv, viszonyítási pont, érték, amiben tíz-tizenkétmillió magyar hinne, amit elfogadna.

„Magyarságunk mára csak a múlt összetartó ereje, amely a jelen és a jövő kedvetlen reménytelenségébe hull. Magyarország a pillanat hatalmának, a hatalom szervezte, engedte, visszakérte lopásnak, a »megoldjuk okosba«, a beszólásnak, a »rúgjunk bele akibe lehet«, a nihilizmusnak a földje lett Orbán alatt”

– állapította meg.

Gyurcsány Ferenc szerint „Orbánnal szemben most orbán mutatja magát megoldásnak”, és nagyon sokan hiszik, hogy ez a megoldás. Ő pedig érti összegabalyodásuk okát, és nem vitatja választásuk jogát, akkor se, ha ő ezt rossz megoldásnak gondolja, „legfeljebb átmeneti gyógyírnak”.

Ezután leszögezte, elutasítják azt,

ha valaki, éppen úgy, mint Orbán, nem áll ki Ukrajnáért.

ha valaki, éppen úgy, mint Orbán, nem akar erősebb, egységesebb Európát.

ha valaki, éppen úgy, mint Orbán, álvitának tekinti, mellékesnek gondolja, hogy Magyarország demokratikus jogállam-e még, vagy már régen nem az Orbán önkénye alatt.

ha valaki Budapest megválasztott főpolgármesterének fideszes ellenfelével szövetkezik.

A DK elnöke közölte, meg akarják buktatni Orbánt, és nem hiszik, hogy „Orbán ellenében orbán a megoldás”.

„Hogy esetleg rosszul látjuk? Hogy minden jobb Orbánnál? Bizonyosan lehet ezt is gondolni. Bizonyosan lehet amellett érvelni, hogy egyelőre ne akarjunk többet, mint leváltani Orbánt. Lehet. És értem is. Akkor is, ha én amellett érvelek, hogy ne a kisebb rosszat keressék!”

– írta. Majd bejegyzésében azt kérte,

küzdjenek velük azért, hogy Oroszország mai vezetői menjenek a francba és hagyják békén Ukrajnát.

ne legyünk semlegesek, hanem álljunk ki Európa mellett, az európai élet mellett, egyébként meg ne engedjünk utat Kína világhatalmi törekvéseinek, de senkinek, aki egyoldalú dominanciája tör.

segítsenek, hogy minél többen megértsék, nem a demokráciával, a jogállammal van baj, hanem annak hiányával, és éppen ez is okozza azt, hogy azt elmúlt pár évtizedben rosszabbul élünk, mint élhetnénk.

ne nézzék el szótlanul, ha Budapestet át akarják játszani a Fidesz kezére, vagy működésképtelenné kívánják tenni.

„Hogy ehhez képest én mit teszek? Mondhatnám ma reggel, az új év kezdetén, hogy csak teszek egy kevés vajat a pirítósra. Aztán meglátjuk. De nem. Mert én hiszek egy világban, hiszek egy Magyarországban, Ezért küzdök érte. Akkor is, ha ma nehezebb, mint bármikor, mióta ezt teszem” – jelentette ki a DK elnöke.

Végül kiemelte, sokan más utat választottak azok közül is, akik korábban vele mentek, sokan ellenfelei ilyen-olyan táborába álltak, amit nem tesz szóvá, joguk van hozzá. „Nekem meg arra, hogy a velem egyetértő sokszázezres sokasággal azért küzdjünk, amiben hiszünk. A Magyar Köztársaságban” – zárta bejegyzését Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke december 30-án a Facebook-oldalán közölte, a karácsony előtti utolsó munkanapokon előre felvettek egy rövid üzenetet, hogy majd szilveszter éjszakáján elmondhassa, „tényleg ránk férne egy jobb év”. Aztán – folytatta – „jött ez a jobboldali »vircsaft« Menczerrel-Magyarral, a háttérben meg még az újévi beszédtől is menekülő szerencsétlen Orbán-bábbal, a köztársasági elnökkel”. „Na, ilyen környezetben én nem mondok se szilveszterkor, se újévkor beszédet. Mondjon, akinek négy keresztanyja volt!” – üzente, hozzátéve, elmondja inkább délután, „próbálva kívül maradni ebből a retteneten”. Aznap 16 órakor közzé is tette videóüzenetét, melyben a hazájának és benne minden polgárának egy jobb esztendőt kívánt, „jobbat, amely elég bátor ahhoz, hogy más célokat tűzzön ki, és bátrabbat ahhoz, hogy új utakat is válasszon”.