- Karácsony Gergely szerint soha nem tapasztalt mélységbe süllyedt a politikai vitakultúra, és Budapest dolga, hogy példát mutasson

Budapest;újév;Karácsony Gergely;2025;

2025-01-01 16:21:00 CET

Új városegyesítésbe kell kezdenünk, ami a közösségekről, a helyi kötődés erősítéséről szól – jelentette ki szerdán a Youtube-on közzétett újévi videóüzenetében a főpolgármester.

Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy 75 éve ezen a napon Újpest, Csepel, Kispest, Budafok, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc és Rákospalota, valamint 16 község csatlakozásával jött létre Nagy-Budapest. A város egész történelme az egyesítésről szól, Óbuda, Buda és Pest, majd a további 23 település egyesítéséről – fogalmazott a politikus, hozzátéve,

„a városegyesítés nem befejezett múlt, hanem folyamatos jelen”.

A főpolgármester szerint soha nem tapasztalt mélységbe süllyedt a politikai vitakultúra, a stílus, „a kocsmai szint nem kivétel, hanem stratégia immár”, és Budapest dolga, hogy ezzel szemben példát mutasson.

A 2024-ben megalakult új Fővárosi Közgyűlésben új politikai szereplők is részei a többségnek – mondta a városvezető. Hozzáfűzte,

„sokan gondolták, sugallták, sőt, akad, aki fenyegetett is azzal, hogy nem fog működni. Nem lett igazuk. A városnak van költségvetése, rengeteg fontos döntést hoztunk, kiálltunk Budapest önrendelkezéséért”.

Karácsony Gergely a videóüzenetében kitért többek között a klímaváltozással, a lakhatással, a légszennyezéssel, a környezetszennyezéssel és a megosztásra épülő populizmussal összefüggő problémákra és feladatokra.

„Mindez arra kötelez bennünket, hogy ami a mi életünkben történik a bolygónkkal, a környezetünkkel, a városainkkal, annak megoldását nem hagyhatjuk a gyerekeinkre”

– jelentette ki.

152 évvel Pest, Buda és Óbuda egyesülése, 75 évvel a Nagy-Budapest létrejötte után tehát a nagyszerű Budapest érdekében új városegyesítésbe kell kezdenünk – folytatta –, ami a közösségekről, a helyi kötődés erősítéséről szól.

A politikus szerint az 1950-ben Budapesthez csatolt települések és a régi város külső határszéle közötti területen, valamint azok vonzáskörzetében vannak Budapest aranytartalékai. Ezeket kell közösen belakni, a város életéhez csatolni – tette hozzá.

A főpolgármester úgy véli, minden esély meglenne új lakóövezetek kialakításához a városban úgy, hogy azok nem növelnék a zsúfoltságot.

„Politikai akarat kell hozzá és az, hogy a közérdeket akarjuk szolgálni, ne a magánérdeket kiszolgálni”

– hangsúlyozta.

Karácsony Gergely hozzátette, hogy ezt Budapest tudja, már csak a kormánynak kellene rájönnie. „Ennek a kormánynak, vagy a következőnek. Hogy nem szabad elherdálni, mini Dubajjá tenni, magánbefektetők – sejtjük is, kik – profitjává silányítani Budapest aranytartalékait. Eddig is, ezután is, az újévben is minden erőnkkel küzdeni fogunk a jövőt felélő, a hazát, az otthonunkat kiárusító politikával szemben” – fogalmazott a főpolgármester.