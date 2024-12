- Karácsony Gergely szerint nettó hazaárulás Rákosrendező arab befektetőknek való átengedése

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;traffipax;Fővárosi Közgyűlés;pályaudvarok;Rákosrendező;gyorshajtók;Diákváros;Fudan Egyetem;mini-Dubaj;

2024-12-18 15:30:00 CET

A pénzügyeken túl több fontos előterjesztést is tárgyalt ma a Fővárosi Közgyűlés. A városvezetést megdöbbentette, hogy az októberre újonnan felszerelt 26 fővárosi traffipax alig egy hét alatt 38790 gyorshajtást rögzített, nem egy közülük extrém mértékű volt. Éppen ezért a főváros élve felterjesztési jogával az ausztriai tapasztalatokat értékelve azt javasolja a kormánynak, hogy a sebességhatárt lakott területen 50 km/ órával, lakott területen kívül 75 km/ órával átlépő autósok járművét első alkalommal határozott, hat hónapos időre foglalják le, míg két éven belüli ismétlődés esetén kobozzák el. A döntés joga a kormányé.

A Fidesz azt kifogásolta, hogy ezzel nem az autó vezetőjét, hanem tulajdonosát büntetnék és aránytalanul szigorú büntetésként értékelték az elkobzást. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője árnyaltabb szabálysértési sávhatárokat javasolt. A Tisza szerint a fővárosi közlekedésbiztonsági stratégia megvalósítására kellene fókuszálni, hiszen ezek a kormánynak tett javaslatok többnyire elhalnak. A Fidesz ebben a vitában is magára maradt különvéleményével .

Lassan ott tartunk, hogy a város szívében elterülő 130 hektáros Rákosrendező beépítéséről nem is Lázár Jánossal, vagy a minisztériummal kell egyeztetni, hanem az Egyesült Arab Emirátusokkal, illetve az uralkodó által kijelölt arab befektetőkkel

– mondta Vitézy Dávid, a Mini-Dubaj névvel elhíresült projekthez készült Karácsony Gergellyel közösen jegyzett javaslattal kapcsolatos vitában. Budapest kitart a kompakt város fejlesztési koncepció mellett, amelynek lényege a megfizethető lakások és a mindenki számára elérhető parkok létesítése. Vitézy felhívta a figyelmet, hogy Bécsben tömbről-tömbre keresnek befektetőket az önkormányzat, a vasúttársaság és a kormány közös urbanisztikai terveinek megvalósítására. Nem fordítva, ahogy az Orbán-kormány tette, amely előbb átengedte az arab befektetőnek a területet, sőt kiemelő határozattal kivonta a hatályos építési szabályok alól.

A terület egyébként mindig is állami tulajdonban volt, így annak lepusztultsága a kormány sara, nem a fővárosé.

A Tisza Párt kifejezetten kíváncsi lett volna arra, hogy Szentkirályi Alexandra a Budapest Városarculati cégének egykori alapítója mit gondol arról, miképpen illeszthető bele egy felhőkarcoló sziluettje a Hősök tere látványába? A Fidesz-frakcióvezetője szerint ugyanaz történik, mint a Városliget esetében, a baloldal ellenezte, tűzzel-vassal küzdött ellene, most meg boldogan használja. Az egyelőre nem tudható, mi épül oda. Ha így van, akkor hogyan adhattak szabad kezet az arab emirátusnak? – hördült fel Vitézy Dávid. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Diákváros ügyét citálta elő, amelyről komoly egyeztetések voltak, majd jött a Fudan Egyetem ötlete, és nem volt több egyeztetés.

Azután letettek a projektről, most visszatértek a Diákváros ötletéhez és megint van egyeztetés. Hol van ebben a játszmában a budapestiek érdeke? – vetette fel.

A Fidesz szerint bízhatnak a minisztérium és a hatóságok bölcsességében, hogy a város érdekeit szolgálja majd az új negyed beépítése. Ettől bizonyára sokak hátán felállhatott a szőr a közgyűlésben, mert a vita még hevesebbre váltott, amit azután a kormánypárti képviselők nyugtatgató szavai a főváros bevonásáról, a magyar gazdaság számára nyíló kiváló lehetőségekről. Szentkirályi szerint a budapestiek érdekeit nem szolgálják ezek a parttalan viták, majd akkor érdemes vitatkozni, amikor már látjuk, hogy mi épülne.

Karácsony Gergely nagyon sajnálta a kormánypárti képviselőket, hogy egy teljesen védhetetlen ügyet kell védeniük. Felemlegette a sukorói ügyletet, amelynek okán emberek börtönbe mentek. Meredeknek tartja, hogy mindenféle pályázat nélkül átengedtek egy a sukorói ingatlan méretét többszörösen meghaladó területet. Ez Karácsony szerint nettó hazaárulás mindenféle értelemben.

Ha a magyar bíróságok előtt nem is, de a a teremtő előtt biztosan el kell majd ezzel számolni.

A belgrádi példa, ahol ugyanazok az arab befektetők építettek új negyedet, mindenki számára elrettentő lehetne, de a kormányt nem érdekli. Az önkormányzatiság nem egy ementáli sajt, ahol több a hiány, mint a valódi érdekérvényesítés – tette hozzá a főpolgármester, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy minél többen szavazzák meg a főváros által meghatározott beépítési kritériumokról szóló előterjesztést.

Rákosrendező mellett előkerült a fővárosi nagy pályaudvarok 99 évre ingatlanhasznosítási tendere.

„A salgótarjáni pályaudvar vécéjének felújítására részletesebb kiírással keresnek kivitelezőt, mint a négy budapesti főpályaudvar fejlesztésére.

A tegnap elfogadott törvény szerint a vasúttársaság és a magánbefektető közös projektcégében jelképes 10 százalékos tulajdonrésze lesz a magyar államnak. 48 óra alatt verték át az erről szóló törvénymódosítást” – jegyezte meg Vitézy Dávid, aki azt is elmondta, hogy összesen 90 hektáron ad szabad kezet magánfejlesztőknek a kormány, miközben semmi beleszólást nem engedne a fővárosi önkormányzatnak abba, hogy mi épül ott. Ráadásul ellenérték és garanciák nélkül adnák át a területek teljes vagyonhasznosítás jogát már januárban.

Ennek megakadályozását szolgálja az a szintén Karácsony Gergellyel közösen jegyzett előterjesztés, amelyben a tenderek azonnal visszavonását követeli a főváros, illetve előre közli, ha a pályázatokat mégis lefolytatják, akkor egyetlen fővárosi hatáskörbe tartozó tulajdonosi, közútkezelői vagy más hozzájárulást nem adnak ki. Az előterjesztésben azt is rögzítették, hogy ezeket a pályaudvari rozsdaövezeteket zöldfelületek növelésére, illetve alakhatási válság kezelésére kell használni.

Böröcz László, fideszes képviselő, I. kerületi polgármester ismét azzal védte a mundér becsületét, hogy még korai a tiltakozás, hiszen még nem tudni, milyen pályázatokat adnak be, mit terveznek ezeken a területeken a magánbefektetők, akiknek kötelességük lesz a vasútüzemi területek felújítása is. Ha ezeket rendbe lehet hozni magántőkéből, akkor jól jár mindenki. Ráadásul a MÁV a cégből évről-évre jelentős bevételre tehet szert. Azt is elismételte, hogy a MÁV és a minisztérium egyeztetni fog a fővárossal és a kerületekkel. Ez még csak egy igényfelmérés.

A Tisza Párt szerint a kormány a közvagyont ismét magánvagyonba játssza át, a minta folyamatosan ismétlődik. Azt sem értették, hogy miként szolgálná ez Budapest, vagy akár az ország érdekét. A Fidesz immáron harmadszor maradt teljesen magára a mai közgyűlési vitában. A fenti előterjesztésekről szintén a közgyűlés végén szavaznak.