- A művészet szórakoztató is tud lenni, a street artnak pedig pont az a különlegessége, hogy a befogadásához nem kell műértőnek lenni

rajzfilm;graffiti;Andy Warhol;street art;Macskafogó;

2025-01-05 19:23:00 CET

Aki gyakran sétál Budapest utcáin, már találkozhatott a 0036mark nevű street art művész koszos utcafalakra és betört kirakatokra ragasztott nagy méretű matricáival, amelyeken klasszikus magyar rajzfilmek szereplői köszönnek vissza, ám korántsem úgy, ahogy azt anno a televízióban megszokhattuk.

Mézga Aladár például maszkban guggolva, kezében graffitis kannával tűnik fel, Csőrmester mint Robotzsaru, Vízipók-Csodapók pedig mint Pókember pózol,

míg a művész legújabb munkáján a Macskafogóból a bekötözött fejű beosztott, Safranek áll puskával és aktatáskával a kezében, mint a hétköznapi tisztviselő, William Foster (Michael Douglas) az 1993-as, Összeomlás című filmben.

– Amikor kitaláltam, hogy street arttal szeretnék foglalkozni, elhatároztam, hogy olyan műveket fogok alkotni, amelyek egyszerre tudnak magyarok és nemzetköziek is lenni, könnyen felismerhetők, illetve lesz bennük humor és mondanivaló is. Így jöttek képbe a magyar rajzfilmek szereplői – mondja az alkotó. A hitvallását a művészneve is tükrözi: a 0036mark Magyarország nemzetközi hívószámából és az alkotó keresztnevéből tevődik össze. Munkáit pedig a külföldiek is szeretik, és bár felismerik rajtuk a többségében filmes utalásokat, a magyar referenciákat nem feltétlenül – például azt még értik, hogy Márk egyik rajzán a Ponyvaregény gengszterpárosa, Jules és Vincent látható, de azt már nem, hogy az általuk őrzött bőröndből a Kockásfülű nyúl füle lóg ki.