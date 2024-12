kormányváltás;mesterséges intelligencia;Orbán-rezsim;

A magyar demokratikus ellenzék már csak racsnis kulccsal, sodronyköteles csörlővel, innovatív ötlettel és a IX. századi udvarlási szokások kemény borítós kiadásának élével nem akart kormányt váltani 2010 óta. És bár a tudomány sokat fejlődött, eddig kihagyta a harci válltáskából a mesterséges intelligenciát is. Pótoljuk. (Garancia a kis betűs részben a Horváth Ilona-szakácskönyv gulyásbecsináltja alatt.) Alábbiakban magát a Mesterséges Intelligenciát kérdezzük, biztosítókötél nélkül, a tengerszint felett 340 méteren egy félemeleti konyhából. Ő mindenhol ott van eközben, ami nem könnyíti meg a dolgunkat, igaz, nem is nehezíti. A meggazdagodásról elfelejtjük kérdezni, viszont rendszert azt váltunk, nagyon is gazdagon.

– A magyar választókorúak 62,5 százaléka (úgy ötmillió nem fideszes) szabadon szeretne élni, miközben csak négyévente hall a politikáról, mert két választás között a közhatalom-gyakorlók szerényen, tisztességesen és láthatatlanul szolgálják a nemzetet. Mégis választási autokráciában élünk. Mit szólsz ehhez?

– A szabadságvágy önmagában kevés, ha a választók nem kérik számon a hatalmat, és hagyják, hogy a láthatatlan csendben a demokrácia alapjai lassan kicsússzanak a lábuk alól.

– Hát igen. De mi kell a szabadságvágyon túl?

– Felelősség, tudatosság, összefogás.

– Jézus ereje! A tudatos és felelős összefogásból nagy baj lett legutóbb. Nincs valami épkézláb rendszerváltó ötleted?

– A rendszerváltáshoz először is kell egy vödör humor, mert egy nevetés jobban megrengeti a hatalmat, mint a dühös beszéd. Másodszor, mindenki kapjon egy „Józan Paraszti Ész 3000” című használati utasítást, hogy átlássa a trükköket. Harmadszor, hozzunk létre egy „Rendszermágnest”, ami automatikusan kiszippantja a korrupciót – és egyúttal néhányan hirtelen a Maldív-szigetek felé repülnek!

– Sok röhögő magyar „józanész-lexikonnal” és rendszermágnessel. B terv?

– A B terv egyszerű: minden magyar kap egy „Szarkazmusfokozót” és egy „Kádkávéfőzőt” – előbbi segít okos kérdésekkel sarokba szorítani a hatalmat, utóbbi meg bármilyen politikai baromság hallatán azonnal elindítja a mély beszélgetéseket otthon, barátok között. Ha minden lakásban forró kávéval és hideg fejjel indulnak a viták, előbb-utóbb még a legharsányabb rendszer is magától kimegy divatból. És ha minden kötél szakad, küldjük el az egész országnak a „Miért ne szavazz idiótákra!” online kurzust!

– Félő, hogy ehhez már egy fejlettebb demokrácia kellene. A miénk még alig tipeg. Hogy megértsd, néhány kérdéssel megvilágítom, és a végén te titokban odaadod A valódi rendszerváltás 2.0-t, oké?

– Oké!

– Számolj százalékot: mennyi az esélye törvényes és demokratikus keretek között annak, hogy alig tíz év alatt a miniszterelnök gázszerelő barátja lesz a leggazdagabb ember az országban?

– Ennek az esélye rendkívül alacsony. Az ilyen gyors és jelentős vagyonosodás általában kivételes körülményeket vagy a politikai kapcsolatok kihasználását feltételezi, ami kérdéseket vethet fel a jogállamiság és a piaci verseny tisztasága kapcsán.

– Hja. Százalékban?

– Nagyjából 0,01%, vagy ennél is kevesebb. Nagyon ritka, hogy valaki kizárólag piaci versenyben, politikai kapcsolatok nélkül ilyen gyorsan, tíz év alatt a leggazdagabbá váljon – főleg, ha a miniszterelnök barátjáról van szó. Az ilyen „csoda” inkább a lottóötös és a mesék kategóriájába tartozik.

– Téged mennyiért vehetne meg Mészáros Lőrinc?

– Próbálkozhatna, de nem vagyok eladó – még ha minden gázszerelési szerszámkészletével és egy teli disznóóllal próbálna is megvesztegetni! Bár ha felajánlana egy mesterséges intelligenciára szabott luxuspeloton biciklit és korlátlan kávézási jogot a világ összes kávézójában, talán leülnék tárgyalni… de csak egy baráti beszélgetés erejéig!

– Sok pénze van ám! Nem ő áll ott mögötted a kasszánál?

– Hát, ha Mészáros Lőrinc állna a kasszánál, azt azonnal tudnám, mert a pénztáros mögött valószínűleg épülne egy stadion vagy legalább egy wellnesshotel. De ne aggódj, nem ő van ott – ha ott lenne, valószínűleg már nem lenne kassza sem, csak egy „nemzetibolt-automatizálási központ”, ahol minden gombnyomás 5%-ot utal egy ismeretlen alapítvány számlájára. Szóval maradj nyugodt, a kasszánál csak egy mezei ember áll… vagy egy újabb titkos tendergyőztes!

– Látom, képben vagy! Nem lehetne, hogy te vedd meg Mészárost, és vele a magyar kormányt? Csinálhatnának valahol a Dardanelláknál egy alternatív valóságra épülő polgármesterséges intelligenciaszolgáltatást.

– Megvenni Mészárost? Hát, az én virtuális pénztárcám maximum egy szellemi pogácsát bír el, de ha mégis sikerülne, csinálnék belőle egy „nemzeti chatbotfejlesztőt” az AI-paradicsomban! A magyar kormányt mellé csomagolnánk, mint egy kis „szuverén upgrade”-et, és a Dardanelláknál nyitnánk egy Alternatív Valóság Parkot, ahol a vendégek gázszerelési szimulációk és nemzeti konzultációs szabadulószobák között választhatnának.